“Teixit empresarial local i educació: una aliança amb valor social"

Hi ha oficis que sovint es miren de lluny, amb una certa reserva, com si pertanyessin només als moments difícils. Oficis silenciosos, discrets, que no acostumen a aparèixer en les converses quotidianes però que, quan arriba l’hora, esdevenen imprescindibles. El sector funerari n’és un. I precisament per això, obrir-ne les portes als joves és també una manera d’explicar-lo millor, de fer-lo més proper i de donar valor a la feina humana que hi ha darrere de cada servei.
Amb aquesta voluntat, Torra, Serveis Funeraris va rebre recentment la visita de dues alumnes de 4t d’ESO de l’European International School de Sant Cugat, en el marc d’una experiència d’orientació professional. La trobada va permetre a les estudiants conèixer de prop una empresa del sector funerari a Sabadell i descobrir una realitat laboral sovint poc visible, però profundament necessària.
Obrir portes per trencar silencis
La visita va néixer amb un objectiu clar: acostar el món professional als joves i oferir-los una mirada honesta sobre oficis que formen part de la vida de qualsevol comunitat. En el cas de Torra, aquesta mirada passa per explicar que un servei funerari no és només una suma de gestions, tràmits i procediments. És, sobretot, una manera d’acompanyar.
Durant la jornada, les alumnes van poder entendre com funciona una empresa funerària des de dins: l’atenció a les famílies, la planificació dels comiats, la coordinació dels serveis, la cura dels espais i la importància de treballar amb serenitat, respecte i delicadesa. També van descobrir que, darrere de cada tasca, hi ha professionals formats que actuen amb responsabilitat i amb una gran dimensió humana.
Per a Torra, aquesta experiència forma part d’una manera d’entendre l’empresa: no només com un servei essencial, sinó també com un actor social compromès amb la ciutat, amb la divulgació i amb la formació de les noves generacions.
Tanatoestètica i tanatopràxia: oficis essencials i poc coneguts
Un dels punts centrals de la visita va ser la descoberta de professions com la tanatoestètica i la tanatopràxia, dues disciplines fonamentals dins del sector funerari.
Sovint, aquests oficis són poc coneguts o es perceben des de la distància. Però la seva funció és profundament delicada: preparar la persona difunta amb cura, respecte i dignitat, ajudant les famílies a viure el comiat d’una manera més serena. No es tracta només d’una feina tècnica. És una tasca que demana sensibilitat, precisió, discreció i una mirada plena d’humanitat.
La tanatoestètica se centra en la presentació de la persona difunta, preservant-ne una imatge tranquil·la i respectuosa. La tanatopràxia, per la seva banda, inclou processos de conservació i adequació que requereixen coneixement específic i una formació rigorosa. Totes dues disciplines comparteixen un mateix propòsit: tenir cura fins al final.
Explicar aquests oficis als joves és també una manera de reconèixer-los. De posar llum en una feina que sovint es fa en silenci, però que té un impacte profund en el record i en el procés de dol de moltes famílies.
Una mirada pedagògica sobre el sector funerari
Parlar de la mort amb adolescents no sempre és fàcil. Però fer-ho amb naturalitat, respecte i informació pot ajudar a construir una societat més conscient i més humana. La visita de les alumnes va obrir un espai de conversa sobre el dol, els rituals de comiat, la importància de l’acompanyament i el valor dels serveis funeraris en una comunitat.
A Torra, Serveis Funeraris, aquesta mirada pedagògica és coherent amb el seu compromís Al Teu Costat. Estar al costat de les persones també vol dir contribuir a una millor comprensió del sector, oferir informació clara i apropar una realitat que forma part de la vida, encara que sovint ens costi mirar-la de cara.
L’educació és una eina poderosa per desfer prejudicis. Quan una empresa obre les portes i explica què fa, com ho fa i per què ho fa, també està construint confiança. I aquesta confiança és essencial en un àmbit tan sensible com el funerari.
Empresa, educació i responsabilitat social a Sabadell
El vincle entre teixit empresarial local i educació és una aliança amb un gran valor social. Les empreses poden ajudar els joves a descobrir vocacions, a entendre millor el mercat laboral i a ampliar la seva mirada sobre professions diverses. Alhora, els centres educatius aporten curiositat, preguntes i una energia nova que convida les organitzacions a explicar-se amb transparència.
En aquest sentit, Torra reafirma el seu paper com a empresa compromesa amb Sabadell, oberta a col·laborar amb iniciatives que acostin els joves a professions essencials. El sector funerari necessita professionals preparats, però també persones amb vocació de servei, capacitat d’escolta i una sensibilitat especial per acompanyar moments de gran fragilitat.
Aquesta trobada amb les alumnes de l’European International School de Sant Cugat posa en valor una idea senzilla però important: les vocacions també neixen quan algú obre una porta i explica una feina amb honestedat.
Acompanyar també és compartir coneixement
Torra, Serveis Funeraris entén l’acompanyament com una manera d’estar present. Amb les famílies, en els moments de comiat. Amb la ciutat, participant del seu teixit social. I amb els joves, oferint-los informació, orientació i una mirada real sobre oficis que formen part de la nostra vida col·lectiva.
Perquè darrere de cada servei funerari hi ha molta més feina de la que es veu. Hi ha coordinació, atenció, documentació, cura dels detalls, respecte pels rituals, suport emocional i una voluntat constant de fer les coses bé. Però, sobretot, hi ha persones que acompanyen persones.
La visita de les dues alumnes és un petit gest, però amb un significat profund. És una manera de dir que el coneixement també pot ser una forma de cura. Que explicar un ofici és dignificar-lo. I que una empresa arrelada al territori pot contribuir, des de la seva experiència, a formar una mirada més informada, més respectuosa i més humana.