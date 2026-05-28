Aquell dia en què el mirall et torna una mirada diferent, per la Dra. Nélida Grande

Hi ha un moment molt concret que gairebé tothom recorda. No passa de cop ni d'un dia per l'altre. En realitat, passa a poc a poc, gairebé sense adonar-te'n. Un matí qualsevol et mires al mirall mentre et prepares per sortir i vet aquí: una petita arruga nova al voltant dels ulls. O una bossa que abans desapareixia en descansar i ara sembla haver-se quedat per sempre.
Arrugues noves en homes i dones
És una sensació curiosa. Perquè, al fons, un segueix sentint-se igual per dins. Amb la mateixa energia, la mateixa personalitat i les mateixes ganes de gaudir de la vida. Però la mirada comença a transmetre una cosa diferent: cansament, tristesa o fins i tot una aparença més envellida de la que realment correspon.
I això els passa tant a dones com a homes. En les dones, els primers signes solen aparèixer amb línies fines al voltant dels ulls, una lleugera caiguda de la parpella superior o una pèrdua de frescor a la mirada. Moltes vegades el maquillatge deixa d'assentar-se igual, el delineat ja no llueix com abans o les ombres s'acumulen en plecs que abans no existien. De mica en mica, el rostre canvia sense demanar permís.
En els homes passa d'una manera diferent, encara que és igual d'evident. Les bosses sota els ulls comencen a marcar-se més, la parpella superior adquireix pes i la mirada pot semblar més seriosa o esgotada. Fins i tot homes actius, esportistes o amb hàbits saludables descobreixen que la seva expressió facial transmet més cansament del que realment senten.
Aparentar estar cansat i trist (sense estar-ho)
La zona dels ulls és especialment delicada perquè és una de les primeres a reflectir el pas del temps. La pell és més fina, més sensible i està en moviment constant. Somriem, parpellegem, ens emocionem, ens preocupem… i cada gest deixa una petita empremta. I aleshores arriba aquest instant davant del mirall, o algú et pregunta si estàs cansat, encara que hagis dormit perfectament.
En aquests casos és on la blefaroplàstia (cirurgia de parpelles i/o bosses prominents sota els ulls) es converteix en una de les intervencions estètiques més agraïdes -i discretes-. Aquesta cirurgia està destinada a rejovenir la mirada eliminant l'excés de pell i les bosses de les parpelles superiors i inferiors.
Un dels aspectes que més valoren tant els homes com les dones és precisament la naturalitat del resultat. Ningú vol una mirada artificial ni un canvi exagerat. El que es busca és veure's millor sense deixar de semblar un mateix.
Blefaroplàstia, la cirurgia de la mirada
A Clíniques NG portem anys realitzant intervencions de blefaroplàstia amb un enfocament completament personalitzat i natural. La nostra experiència ens ha ensenyat que darrere de cada mirada hi ha una història diferent, una preocupació concreta i un desig comú: tornar-se a veure bé sense perdre l'essència pròpia. I potser tot comença amb aquesta petita arruga nova que un dia descobreixes davant del mirall.
La cirurgia es pot fer en les parpelles superiors, inferiors o en totes dues alhora, depenent de les necessitats de cada pacient. A més, les incisions es col·loquen estratègicament als plecs naturals de la parpella o en zones poc visibles, per la qual cosa les cicatrius són imperceptibles.
Tot i que moltes persones la perceben com una intervenció “petita”, la veritat és que treballar sobre la mirada exigeix un coneixement profund de l'anatomia facial i un gran respecte per l'expressió natural de cada pacient. I cal tenir en compte que la planificació d'una blefaroplàstia comença molt abans d'entrar al quiròfan. Els cirurgians estudiem amb cura com envelleix cada mirada: la posició de les celles, la qualitat de la pell, la quantitat d'excés cutani, la presència de bosses greixoses, la forma de l'ull i fins i tot l'expressió habitual del pacient en parlar o somriure.
Per als que formem part de Clíniques NG, la blefaroplàstia és una cirurgia molt bonica perquè el canvi emocional en el pacient sol ser enorme malgrat que es tracta d'una intervenció subtil. La mirada té un impacte molt potent en com ens veiem i com ens relacionem amb els altres. Rejovenir aquesta zona pot fer que una persona torni a sentir-se identificada amb la seva imatge.
