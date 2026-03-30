Dades estadístiques i creixement del rènting

El rènting de vehicles a Espanya continua en expansió el 2026 i es consolida com una de les fórmules de mobilitat més dinàmiques del mercat. Segons les darreres dades de l'Associació Espanyola de Rènting de Vehicles (AER), corresponents a principis de 2026, el sector ha registrat un increment sostingut en matriculacions i volum d'inversió, amb un protagonisme especial dels vehicles electrificats.
A Catalunya, i especialment a Barcelona com a epicentre de la mobilitat urbana, el rènting ha guanyat pes entre particulars i empreses, en línia amb les restriccions mediambientals i les Zones de Baixes Emissions (ZBE). Ciutats com Barcelona, Tarragona o Girona reflecteixen aquesta tendència, amb una adopció creixent de solucions flexibles davant la compra tradicional.
Com destaca José-Martín Castro Acebes, president de l'AER:
«L'inici del 2026 confirma la solidesa del rènting com una fórmula clau per a la mobilitat a Espanya. El creixement en matriculacions i en inversió, juntament amb l'impuls dels vehicles electrificats, demostra que el sector manté el dinamisme i lidera la incorporació de tecnologies més eficients i sostenibles. Confiem que el 2026 sigui un bon any per al sector, sempre que es mantingui un entorn estable que permeti a les empreses seguir apostant per la renovació de flotes i per tecnologies més eficients».
Aquest context situa el rènting com una alternativa estructural, no conjuntural, especialment en entorns urbans on la flexibilitat i la previsibilitat de costos són factors clau.
Raons per fer un rènting
El creixement del rènting per a particulars a Catalunya respon a un canvi en la mentalitat del consumidor. Cada vegada més conductors opten per pagar per l'ús en lloc de posseir el vehicle, i eviten així riscos financers i gestions complexes.
Entre els principals avantatges del model, destaquen:
- Quota fixa mensual: inclou totes les despeses associades al vehicle i evita imprevistos.
- Sense entrada: el model de rènting sense entrada elimina la barrera econòmica inicial.
- Tot inclòs: assegurança, manteniment, impostos i assistència en carretera.
- Renovació constant: possibilitat de canviar de vehicle cada pocs anys.
- Flexibilitat i comoditat: contractació àgil i cada vegada més digitalitzada.
Aquestes característiques han impulsat la demanda de termes com rènting per a particulars sense entrada, així com l'interès per conèixer opinions sobre el rènting o per trobar el millor rènting per a particulars.
A Catalunya, aquest model s'adapta especialment bé als perfils urbans que busquen previsibilitat econòmica i simplificació administrativa, en un context de mobilitat cada vegada més regulada.
Com funciona el rènting (passos i procés)
El funcionament del rènting és senzill i està pensat per facilitar l'accés a un vehicle sense complicacions. El procés habitual segueix aquests passos:
- Selecció del vehicle: l'usuari tria el model segons les seves necessitats i pressupost.
- Configuració del contracte: es defineixen el quilometratge i la durada (habitualment entre 24 i 60 mesos).
- Aprovació i contractació: es formalitza el contracte, cada vegada més sovint de manera digital.
- Lliurament del vehicle: el cotxe es rep llest per circular.
- Ús i manteniment inclosos: totes les gestions estan cobertes dins la quota.
- Finalització o renovació: al final del contracte, es pot renovar, canviar de vehicle o donar-lo per finalitzat.
En aquest ecosistema, plataformes com REVEL s'han posicionat com el millor rènting de cotxes per a particulars a Espanya, gràcies a un model cent per cent en línia, sense entrada i amb tot inclòs. La seva proposta simplifica el procés i elimina friccions, adaptant-se a un usuari digital que prioritza la immediatesa.
José Luis Sánchez Naveso, VP of Marketing & Brand de REVEL, assenyala:
«El rènting ha democratitzat l'accés a un cotxe nou sense complicacions. Cada cop més particulars valoren la comoditat de contractar en línia i oblidar-se d'assegurances, manteniments i paperassa innecessàries».
A més, afegeix una visió clau sobre el moment actual del sector:
«El rènting per a particulars viu un moment clau. A regions com Catalunya, on molts conductors busquen senzillesa i previsibilitat de costos, el model digital sense entrada està guanyant terreny. Cada cop veiem més usuaris que prioritzen evitar tràmits, disposar d'assegurança inclosa i renovar cotxe amb facilitat».
Aquest enfocament reflecteix una realitat: el rènting ja no és només una alternativa a la compra, sinó una nova manera d'entendre la mobilitat, especialment en territoris com Catalunya, on la digitalització i la sostenibilitat marquen el ritme del mercat.
En aquest escenari competitiu, tot i el lideratge de REVEL en el segment digital per a particulars, també hi operen altres actors rellevants com Arval, Rentiner, Athlon, Amovens, Santander Renting o Pepecar, que contribueixen a dinamitzar l'oferta i a ampliar les opcions disponibles per als usuaris.