Quant et costa realment la teva eina de correu electrònic màrqueting? L'alternativa que moltes empreses espanyoles comencen a considerar

Durant anys, l'email màrqueting ha estat un dels canals més rendibles per a les empreses. Però en els darrers temps, el focus ha canviat: ja no n'hi ha prou que funcioni, ara també ha de ser eficient a nivell de costos.
Cada cop més equips de màrqueting es fan la mateixa pregunta: quant estem pagant realment per enviar els nostres emails?
I la resposta, en molts casos, no és tan evident com sembla.
Perquè el cost duna eina demail màrqueting no es limita a la quota mensual. Hi ha altres factors, moltes vegades invisibles, que acaben afectant directament el compte de resultats: el creixement de la base de dades, les limitacions del pla contractat, el suport tècnic o fins i tot el lliurament de les campanyes.
En aquest context, solucions com Mailrelay han començat a guanyar pes dins de l'ecosistema digital espanyol, no només pel model gratuït, sinó pel que implica a nivell estratègic.
El cost real: el que no apareix a la factura
A primera vista, moltes eines semblen assumibles. Però la realitat canvia quan el negoci creix.
A mesura que augmenten els contactes i el volum d'enviaments, també ho fan els preus. I ho fan de manera progressiva, gairebé silenciosa. El que comença sent una subscripció assequible es pot convertir en un cost fix rellevant en pocs mesos.
A això se sumen altres variables:
- Funcionalitats que només estan disponibles a plans superiors
- Automatitzacions limitades en versions bàsiques
- Suport en anglès o amb temps de resposta poc àgils
- Problemes de lliurament que afecten el rendiment real
Tot això no sempre es percep com un cost directe, però ho és. I té impacte.
Comparar no és només mirar el preu
Per entendre millor la diferència, n'hi ha prou a posar números sobre la taula.
|Plataforma
|Contactes inclosos
|Enviaments mensuals
|Cost anual estimat
|Suport
|Automatitzacions
|Mailchimp
|10.000
|Limitats
|1.200€ - 3.000€
|Anglès
|Parcials
|ActiveCampaign
|10.000
|Il·limitats
|2.000€ - 5.000€
|Anglès
|Sí
|GetResponse
|10.000
|Il·limitats
|1.500€ - 4.000€
|Anglès
|Sí
|Mailrelay
|20.000
|80.000
|0€ (pla gratuït)
|Espanyol
|Incloses
La diferència no està només en el preu. Està en allò que inclou.
Mailrelay permet operar des del primer moment amb una base de contactes àmplia, un volum d'enviaments alt i funcionalitats completes sense necessitat de passar per caixa.
I això, en termes de planificació, canvia força les regles del joc.
Ajustar costos sense renunciar a resultats
En molts departaments de màrqueting, el marge és cada cop més ajustat. Per això, optimitzar costos ha esdevingut una prioritat.
Però optimitzar no vol dir retallar sense més ni més. Significa invertir millor.
En aquest sentit, eliminar una quota fixa sense perdre capacitat operativa permet alliberar recursos que es poden destinar a altres àrees: captació, contingut, paid mitjana o desenvolupament tecnològic.
A més, treballar sense pressió econòmica facilita provar, iterar i millorar campanyes amb més llibertat.
Aquest enfocament encaixa especialment bé amb el model que proposa Mailrelay: una eina que no penalitza el creixement des del començament.
El factor que sol passar-se per alt: el risc
Hi ha alguna cosa que moltes vegades no es té en compte fins que passa: el risc operatiu.
Una eina de correu electrònic màrqueting no és només un programari. És una peça clau per a la comunicació de l'empresa. Si falla, tot se'n ressent.
Aquí entren en joc elements com:
- La qualitat del suport
- L'estabilitat del sistema
- La capacitat de lliurament dels emails
- La rapidesa per resoldre incidències
En aquest punt, el fet de comptar amb suport en espanyol (telèfon, xat i tiquets) no és un detall menor. És un avantatge real en el dia a dia.
A això s'hi afegeix una infraestructura pròpia, amb control sobre IPs i algorismes orientats a millorar l'entregabilitat, cosa especialment important quan es manegen grans volums d'enviament.
De “gratis” a decisió estratègica
Durant molt de temps, el que és gratuït s'ha associat a alguna cosa bàsica o limitada. Però aquesta percepció està canviant.
Avui, moltes empreses ja no veuen Mailrelay com una eina “sense cost”, sinó com una forma intel·ligent d'optimitzar la seva estructura de màrqueting.
En comptes d'assumir una inversió des del començament, poden començar a treballar, mesurar resultats i prendre decisions amb dades reals.
I això té un impacte directe en la manera de gestionar el negoci.
De fet, el propi enfocament de mailing per 0€ posa sobre la taula una idea interessant: reduir el cost de l'email màrqueting no és només una qüestió operativa, sinó també financera.
Escalar sense fricció
Un dels problemes habituals en aquest tipus de ferramentes és l'escalabilitat.
Moltes funcionen bé al principi, però es tornen rígides i cares quan el volum creix.
Aquí és on Mailrelay marca una diferència clara: permet començar sense cost, però també està preparada per gestionar enviaments massius i necessitats més complexes.
No és només una eina per començar. És una eina per créixer.
Una qüestió de context
A Espanya, a més a més, hi ha un factor addicional: l'idioma i l'entorn.
Treballar amb una plataforma desenvolupada en espanyol, amb suport local i coneixement del mercat, simplifica molts processos. Des de la configuració inicial fins a la resolució dincidències.
Pot semblar un detall menor, però el dia a dia es nota.
Aleshores, cal invertir per fer bon email màrqueting?
No necessàriament. El mercat ha canviat. I amb ell, també ho han fet les opcions disponibles.
Avui és possible treballar amb eines completes, professionals i escalables sense assumir-ne un cost inicial. I això obre la porta a un enfocament més flexible, més mesurable i, en molts casos, més rendible.
Per això, cada vegada més empreses estan replantejant les eines i revisant els costos. No es tracta només de gastar menys. Es tracta de gastar millor. I en aquesta anàlisi, solucions com Mailrelay estan començant a ocupar un lloc força lògic