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Banc Sabadell i el Grup BEI mobilitzen 1.000 milions de finançament

Fins a 164 milions d’euros es destinaran a préstecs per a empreses de l’àmbit de la seguretat i la defensa, en el que constitueix la primera titulització del Grup BEI amb aquest component

  • Eduardo Curras, Gemma Feliciani i Marco Marrone -
Publicat el 23 de juny de 2026 a les 18:59
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 19:01

Banc Sabadell i el Grup Banc Europeu d'Inversions (Grup BEI), format pel Banc Europeu d'Inversions (BEI) i el Fons Europeu d'Inversions (FEI), han signat una operació de titulització que permetrà a l'entitat mobilitzar 975 milions d'euros per finançar la liquiditat i les inversions de pimes i empreses de mitjana capitalització a Espanya. El grup BEI hi participa amb una inversió total de 362,5 milions d'euros.

Fins a 164 milions es destinaran a cobrir les necessitats de pimes i midcaps que operen en el sector de la seguretat i la defensa. Aquesta operació es converteix així en la primera titulització en què participa el Grup BEI en la qual una part dels fons mobilitzats es destinen a préstecs per a projectes de pimes i midcaps relacionats amb aquest àmbit. “Aquesta operació amb el Grup BEI ens permet fer un pas endavant en el nostre compromís amb el creixement de les pimes i midcaps a Espanya, ampliant de manera significativa el seu accés al finançament en un moment clau", assenyala el director general adjunt i director de Banca d’Empreses de Banc Sabadell, Eduardo Currás.

La titulització impulsada per Banc Sabadell posa a disposició de les empreses finançament per atendre les seves necessitats de liquiditat i facilitar les inversions necessàries per reforçar-ne la competitivitat. En aquesta titulització el Grup BEI ha invertit 362,5 milions d’euros, dels quals el BEI ha aportat 312,5 milions i el FEI 50 milions.  “Aquest acord amb Sabadell representa una fita no només per al Grup BEI, sinó també per a tot el mercat de titulització a Europa, ja que és la primera vegada que part dels préstecs originats per una operació d’aquestes característiques es destinen a pimes i midcaps amb projectes de seguretat i defensa”, apunta  Gemma Feliciani, directora d’Institucions Financeres del BEI. 

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