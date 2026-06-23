ARA A PORTADA
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Les pastisseries de Sabadell tanquen un Sant Joan amb vendes a l'alça i la coca de crema guanyant terreny Marta Ordóñez
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Sant Joan encén Sabadell amb 20 revetlles i quatre fogueres a diferents barris de Sabadell Marta Ordóñez
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VÍDEO | Així és la Martina Gutiérrez, que ha tret la millor nota de la Selectivitat de Sabadell: "Em va trucar la consellera" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Relleu a la presidència de la UES: Xavier Oller substitueix Josep Maria Manyosa Aleix Pujadas Carreras
Banc Sabadell i el Grup BEI mobilitzen 1.000 milions de finançament
Fins a 164 milions d’euros es destinaran a préstecs per a empreses de l’àmbit de la seguretat i la defensa, en el que constitueix la primera titulització del Grup BEI amb aquest component