Banc Sabadell confirma que ha rebut ofertes pel TSB Banking Group

Banc Sabadell ha confirmat que ha rebut ofertes pel TSB Banking Group, en plena opa hostil del BBVA per l'entitat catalana. Els directius del Sabadell han remès una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en què expliquen que tenen "indicacions d'interès preliminars i no vinculants per a l'adquisició de la totalitat del capital social" de l'entitat britànica.

El Sabadell afegeix a la comunicació a la CNMV que "analitzarà" qualsevol oferta vinculant eventual que pugui rebre. La venda de TSB es podria interpretar com a part de l'estratègia del banc català per frenar l'opa del BBVA, amb la promesa d'augmentar els dividends als accionistes.