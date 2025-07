Un sí rotund a la posada en marxa d'un servei d'autobús nocturn a Sabadell. La nostra ciutat es prepara per posar en marxa, en format de prova pilot i encara sine die, un servei d’autobús nocturn els caps de setmana. És el compromís que va sortir del darrer ple municipal de juny, després que Sabadell en Comú Podem presentés una moció per impulsar aquesta mesura. El text denunciava la manca d’alternatives de transport un cop finalitza el servei regular, a les 22:30 h. Una proposta que va prosperar i ha fet aflorar un consens social ampli: Sabadell necessita un autobús nocturn, i ho necessita ja. Entitats econòmiques, socials i veïnals i residents consultats coincideixen: davant d'una ciutat en creixement, el servei nocturn ha de ser un must.

Des de diversos sectors econòmics i socials, la demanda és clara i ferma. Alicia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic, celebra la mesura i la qualifica de molt positiva: “Tot el que sigui ampliar l’oferta de transport públic és un elementpositiu, per criteris de sostenibilitat i perquè facilitem la mobilitat de les persones, ja sigui per temes d’oci nocturn i per a les persones treballadores que fan torns de nit i que sovint són les grans oblidades del sistema de transport públic”, defensa.

Un dels punts on aquesta mancança és més evident són els polígons industrials. Així ho expressa Pere Puig Ysern, responsable de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell: “Can Roqueta, Sant Pau de Riu-sec i altres zones industrials acullen empreses que funcionen en torns de tarda, nit o cap de setmana. Molts treballadors no tenen vehicle propi i han de fer autèntics malabarismes per arribar-hi", considera. Puig Ysern defensa que in autobús nocturn facilitaria l’accés a la feina i ajudaria les empreses a trobar personal per a aquests torns, "que costen molt de cobrir per falta d’alternatives de mobilitat”.

Puig Ysern subratlla també que la mesura és una qüestió d’equitat: “La manca de transport nocturn afecta especialment les dones", sosté. I defensa que aquest servei permetria guanyar en seguretat i suposaria un benefici en l'accés a l’ocupació, ja que "molts sectors amb horaris no convencionals —com la neteja, la sanitat, les cures, l’hostaleria o la logística— tenen una alta presència femenina". Aquest servei, afegeix, no només cobreix l'oci nocturn, sinó que considera que "és una eina real de cohesió social”, especialment per als residents de barris més allunyats de l'oferta gastronòmica o nocturna.

També des del món de l’urbanisme, la iniciativa es veu amb molt bons ulls. Marc Deu, arquitecte urbanista, valora el projecte com una notícia molt positiva: “És una manera necessària d’augmentar la cohesió social i la connectivitat entre zones ", considera. I defensa que fer-ho a través del transport públic "és la millor manera que aquesta inversió repercuteixi en el màxim de perfils possible". Davant les possibles reticències per la rendibilitat del servei, Deu recorda que “moltes carreteres també són deficitàries, però s’hi inverteix per l’impacte econòmic i social que generen".

El missatge és unànimei el diagnòstic, compartit: el Sabadell de 2025 ja no pot funcionar amb un horari de transport públic on l'últim autobús surt a les 22.30h. I celebren aquest primer pas, que apropa Sabadell al model d'altres grans ciutats. Terrassa té bus de nit que ofereix servei divendres i dissabte. O Barcelona, que disposa de la xarxa NitBus, que opera durant tota la nit. "Sabadell no s'atura a les 22.30h", coincideixen.