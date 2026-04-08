ARA A PORTADA

Diners

Com exporto en el nou entorn geopolític?

La Cambra de Comerç organitza una sessió el pròxim dimarts 14 d'abril, amb la participació de diversos experts, per abordar tot allò relacionat amb la internacionalització de les empreses i els reptes que s'han d'afrontar en aquest entorn canviant i inestable

  • -
Publicat el 08 d’abril de 2026 a les 12:44

Davant el context geopolític actual, amb l’epicentre al conflicte obert a l’Orient Mitjà i les seves derivades, la Cambra de Comerç organitza el pròxim 14 d’abril (9 h) una sessió per a les empreses exportadores de la demarcació per ajudar-les a exportar en aquest entorn canviant i inestable.

En aquesta sessió, amb una durada de dues hores, hi prendran part diversos experts en la matèria: Vicenç Vicente, cap de Promoció Internacional de la Cambra de Comerç; Laura Rodríguez, cap d’Assessoria en Comerç Internacional de la Cambra de Sabadell; Elena Aguilar, directora d’equip de negoci Internacional de Banc Sabadell, i Alejandro Arola, president del grup Arola.

Al llarg de la jornada, s'abordaran diverses qüestions, entre les quals: Què necessita la teva empresa per impulsar la seva internacionalització; com gestionar, en l’entorn internacional convuls actual, els cobraments, pagaments, finançament i trade; i com impacta, aquest escenari, en logística, duanes i cadenes de subministraments. La sessió clourà amb un torn obert de preguntes per als empresaris interessants en compartir els seus dubtes.

