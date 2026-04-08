Com exporto en el nou entorn geopolític?

Davant el context geopolític actual, amb l’epicentre al conflicte obert a l’Orient Mitjà i les seves derivades, la Cambra de Comerç organitza el pròxim 14 d’abril (9 h) una sessió per a les empreses exportadores de la demarcació per ajudar-les a exportar en aquest entorn canviant i inestable.
En aquesta sessió, amb una durada de dues hores, hi prendran part diversos experts en la matèria: Vicenç Vicente, cap de Promoció Internacional de la Cambra de Comerç; Laura Rodríguez, cap d’Assessoria en Comerç Internacional de la Cambra de Sabadell; Elena Aguilar, directora d’equip de negoci Internacional de Banc Sabadell, i Alejandro Arola, president del grup Arola.
Al llarg de la jornada, s'abordaran diverses qüestions, entre les quals: Què necessita la teva empresa per impulsar la seva internacionalització; com gestionar, en l’entorn internacional convuls actual, els cobraments, pagaments, finançament i trade; i com impacta, aquest escenari, en logística, duanes i cadenes de subministraments. La sessió clourà amb un torn obert de preguntes per als empresaris interessants en compartir els seus dubtes.