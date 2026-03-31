Movento guanya tres concessionaris Mercedes-Benz amb l'adquisició d'Auto Beltrán

Movento, divisió de mobilitat privada de Moventia i un dels principals grups d'automoció a Espanya, ha assolit un acord per a l'adquisició d'Auto Beltrán –actualment operant com LG Barcelona– al grup francès LG Groupe. L'operació permet a Movento guanyar pes a la zona alta de Barcelona amb les marques Mercedes-Benz i AMG, ampliant la seva xarxa en una de les àrees de major valor estratègic de la ciutat.
La integració d'Auto Beltrán es durà a terme a través de Movento Stern, unitat de concessionaris i tallers oficials de la marca Mercedes-Benz de Movento. En concret, el grup incorpora a la seva xarxa tres instal·lacions d'Auto Beltrán situades al passeig de la Bonanova 13-25 i al passeig de Sant Gervasi 39, ambdues a Barcelona, així com al carrer Raurell 13-19 (Castelldefels).
Aquestes noves instal·lacions se sumen a les concessions Mercedes-Benz que Movento ja opera, a través de Movento Stern, a Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada i Vic, reforçant així la seva presència a la província de Barcelona. "Incorporem un projecte sòlid, amb una llarga trajectòria i un fort arrelament local, que encaixa plenament amb el nostre model de creixement. Volem traslladar un missatge clar de continuïtat, solidesa i confiança: Auto Beltrán continuarà operant amb total normalitat, avalada per la fortalesa de Movento i de tot el grup Movento", apunta Miquel Martí Perre, CEO de Movento.
Cal destacar que el centre de Bonanova compta amnb un AMG Performance Center, un espai exclusiu de Mercedes-Benz especialitzat en la venda, configuració i manteniment de vehicles d'alt rendiment AMG. Es tracta d'un dels tres únics centres d'aquest tipus a Espanya, dos dels quals es trobem a Barcelona i un a Madrid.
Auto Beltrán és una companyia amb més de 35 anys de trrajectòria en el sector, fundada per Braulio Bertrán i desenvolupada posteriorment per la segona generació familiar, Xavier Beltrán. Amb unes vendes d'aproximadament 1.200 vehicles a l'any entre nous i d'ocasió, la firma compta amb una plantilla propera als 80 professionals. "El nostre compromís és preservar aquest segell propi i acompanyar-lo amb el suport, l'experiència i la capacitat de Movento Stern", afegeix Joaquim Badia, gerent de Movento Stern i Auto Beltrán.
En els darrers anys, l'empresa ha operat sota la denominació LG Barcelona després de la seva integració al grup francès LG Groupe, mantenint el seu posicionament com a distribuïdor de referència de Mercedes-Benz a la zona alta de Barcelona. Aquesta operació permet a Movento créixer amb Mercedes-Benz, una de les seves marques històriques, guanyant quota de mercat a Catalunya, on concentra actualment prop del 70% del seu negoci, i avançar en la seva estratègia de creixement mitjançant la consolidació de la seva xarxa i l'ampliació de la seva presència amb marques i punts estratègics.