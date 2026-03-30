Les empreses de l'aeroport de Sabadell, fartes d'Aena

La vintena d'empreses ubicades a l'Aeroport de Sabadell han mostrat el seu malestar amb el gestor aeroportuari de l'aeròdrom sabadellenc aquest dilluns al matí amb una aturada de l'activitat per exigir a Aena "el compliment immediat" del Pla Director, el document regulatori que fa més de dues dècades està "paralitzat".
Les discrepàncies entre les companyies –integrades en l'Associació d'Empreses i Operadors de l'Aeroport de Sabadell (AEOAS)– amb Aena venen de lluny, però fins al dia d'avui, no s'havia mostrat el seu descontentament amb una aturada d'una hora de l'activitat.
"Aena actua, en la pràctica, com un monopoli davant l'aviació general. Lluny de promoure el seu creixement, evita realitzar les inversions necessàries per ampliar la capacitat disponible. Com a conseqüència, es genera deliberadament una escassetat de l'espai que condiciona greument el desenvolupament del sector", apunten des d'AEOAS.
En aquesta línia, alerten que, un com vencen els contractes, i aprofitant la falta d'oferta, "Aena treu a concurs instal·lacions que han estat construïdes, adaptades i millorades durant anys per les mateixes empreses aeroportuàries", un procés que "posa en risc no només la continuïtat d'aquestes empreses i dels seus llocs de treball, sinó, que a més suposa, a la pràctica, l'apropiació de l'esforç inversor per treballadors i empresaris".
Un escenari que es tradueix en un "sistema pervers", amb l'arribada de noves empreses que es poden "beneficiar d'instal·lacions ja millorades sense haver assumit la inversió inicial", que, segons AEOAS, "distorsiona completament el concepte de competència".
Finalment, des de l'Associació d'Empreses i Operadors de l'Aeroport de Sabadell denuncien que tot i "promoure activament aquestes inversions amb promeses d'incentius que mai s'han materialitzat", posteriorment "capitalitzar-les en el seu propi benefici".