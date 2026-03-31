Fluidra accelera el seu full de ruta cap a la neutralitat en carboni el 2027

Fluidra, líder mundial en equipament i solucions connectades en el sector de la piscina i del wellness, ha tancat el 2025 amb avenços significatius en la seva estratègia de sostenibilitat, complint amb els objectius definits i, a més, reforça el seu full de ruta el 2026 fins a la neutralitat en carboni per al 2027. La companyia ha progressat en els seus tres pilars ESG–mediambiental, social i de governança–, en un exercici marcat per un entorn regulatori cada vegada més exigent.
En l'àmbit de l'acció climàtica, Fluidra ha avançat en el seu compromís cap a la neutralitat en carboni durant el passat exercici, accelerant la reducció d'emissions. Així, el 2025, l'ús d'electricitat renovable va assolir el 93%, davant el 89% registrat el 2024, i les emissions d'Abast 1 i 2 es van reduir un 70% respecte a 2021. Així mateix, la companyia va millorar un 5% la seva eficiència energètica. Aquestes gites es deuen a iniciatives com l'electrificació de flota, la instal·lació de panells solars, optimització energètica o la utilització de biocombustibles.
En matèria de protecció de l'aigua, Fluidra va avançar en la seva estratègia "water positive 2030" amb projectes orientats a millorar l'eficiència hídrica i impulsant solucions basades en la naturalesa. La intensitat hídrica es va reduir fins als 112 m3 per cada mil euros de vendes, davant els 124 m2/k€ registrats el 2024, i això suposa una millora del 10%. A més, es van realitzar les primeres inversions en projectes locals a Espanya i Brasil destinats a enfortir la resiliència hídrica i a promoure una gestió responsable dels recursos naturals.