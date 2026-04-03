NeoSanix, aliat de la indústria alimentària

NeoSanix fa un pas endavant clau en el sector de la seguretat alimentària després de presentar aquest mes de març en el marc de la Fira Alimentària els resultats que demostren l’eficàcia del seu producte en l’eliminació de patògens com la listèria i la salmonel·la, dos dels principals malsons de la indústria alimentària. “És un repte que té la indústria de l’alimentació i que nosaltres hi donem resposta”, explica Albert Farré, posant l’accent en el potencial d’aquesta solució.
“Estem parlant d’un producte biocida aprovat a nivell europeu, per l’Agència Química Europea. De fet, aquest mes de març el Ministeri de Sanitat de França i d’Itàlia ja ha validat tota la documentació per ja poder vendre a aquests dos països. Estem parlant d’un desinfectant 100% d’origen botànic; sense cap pictograma de toxicitat en el envàs”, afegeix Farré. Un producte que “no irrita la pell i que no malmet la maquinària”, i que, segons el sabadellenc, els clients ens diuen els seus treballadors estan molt contents doncs han passat de tenir un producte molt agressiu a un de natural. De fet, des de la segona guerra mundial no hi ha hagut una innovació en el món de la desinfecció com la que està oferint NeoSanix. Es un producte totalment disruptiu”.
La fita no només té impacte industrial sinó també social i regulador. “És una gran notícia per a la indústria, però també per als consumidors i per al regulador, que disposa d’una eina molt interessant amb les solucions que aportem”, defensa Farré. En un context cada cop més exigent en matèria de seguretat i control sanitari, la capacitat de neutralitzar bacteris com la listèria o la salmonel·la suposa un salt qualitatiu en els processos de desinfecció dins la cadena alimentària.
L’activitat de Neosanix s’estructura en dues grans verticals: d’una banda, el camp veterinari, on treballa en solucions per a la salut animal, i de l’altra, la desinfecció per a la indústria alimentària, que és on aquests darrers resultats obren noves oportunitats de mercat. “En els pròxims dos anys volem tancar acords de comercialització a tot Europa”, assenyala Farré.
Aquest avenç arriba en paral·lel a un reconeixement per a Neosanix. La companyia ha estat seleccionada per l’IRTA com una de les deu millors empreses emergents presents a Alimentària 2026 i recentment també ha estat escollida com a finalista dels Catalonia Exponential Leaders 2026.
Fundada el 2020, Neosanix ha comptat amb el suport institucional tant d’ACCIÓ com del Departament d’Agricultura, i ha desenvolupat la seva tecnologia en col·laboració amb centres de recerca i institucions de primer nivell com la Facultat de Veterinària de la UAB, la Universitat de Girona, Eurecat, Leitat, la Universitat Rovira i Virgili o hospitals de referència com el Clínic de Barcelona i el Ramón y Cajal de Madrid. Aquesta col·laboració publicoprivada ha permès validar les seves solucions i accelerar-ne l’aplicació al mercat.