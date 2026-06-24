Net-Pharma presenta la nova seu

La companyia Net-Pharma va inaugurar recentment el nou Hub a l’antiga fàbrica tèxtil Ermenegildo Zegna a Sant Quirze del Vallès, en un acte que va reunir més d’un centenar de directius, empresaris i membres del Hub vinculats al sector de les ciències de la vida. Des de l’empresa asseguren que la presentació de les noves instal·lacions significa una “fita en l’expansió de l’ecosistema farmacèutic i biotecnològic a Catalunya”.
A la jornada també van assistir-hi les alcaldesses de Sant Quirze del Vallès i Alcobendas, Elisabeth Oliveras i Rocío García Alcántara, respectivament. La seva presència va “simbolitzar el vincle entre dues ciutats unides per un mateix projecte empresarial: Alcobendas, on es troba la seu central de Net-Pharma, i Sant Quirze del Vallès”.
Oliveras va destacar que “l’arribada de Net-Pharma respon a l’aposta del municipi pel desenvolupament del teixit industrial, la generació d’oportunitats i la creació d’ocupació de qualitat, una evidència que Sant Quirze és un entorn atractiu per a projectes empresarials d’alt valor afegit”. Per la seva banda, García Alcántara va subratllar que “Net-Pharma és un exemple del talent empresarial que es desenvolupa a Alcobendas i de com les nostres companyies són capaces d’expandir-se i generar valor més enllà de les nostres fronteres”.
L’acte també va tenir un marcat caràcter emotiu amb l’homenatge retut a Ton Capella, empresari i figura clau de l’ecosistema farmacèutic català. “Aquesta presentació ha estat molt més que mostrar unes noves instal·lacions. Ha estat la celebració d’una comunitat empresarial que comparteix talent, coneixement i visió de futur”, va afirmar Cristóbal Molleja, president de Net-Pharma Hub.
14 milions d’euros d’inversió
Les noves instal·lacions, habilitades gràcies a una inversió de 14 milions d’euros per part de la propietat de l’edifici, disposen de més de 8.000 metres quadrats distribuïts entre 28 oficines, magatzems i dos laboratoris. Actualment, el complex registra una ocupació del 96 %, amb 17 companyies instal·lades i prop de 160 professionals en actiu.
Els laboratoris estan operats per l’empresa catalana Leanbio, que desenvolupa en aquest emplaçament la seva nova planta de fabricació de productes biofarmacèutics amb una inversió prevista de més de 25 milions d’euros i prop de 4.000 metres quadrats destinats a laboratoris de control de qualitat i oficines corporatives.