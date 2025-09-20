Agònic primer triomf de la temporada per al CE Sabadell

Patiment i victòria. El Centre d'Esports ha aconseguit el primer triomf de la temporada amb un treball espectacular de tot l'equip. Els de Ferran Costa s'han avançat en els primers minuts a través de Joel Priego i han duplicat a la mitja de joc amb un gol de penal de Rodrigo Escudero. Al segon temps, l'Algeciras ha retallat i, en el tram final, els arlequinats s'han quedat amb nou jugadors. Ofici per defensar el marcador i sumar cinc punts en tres partits.
Costa ha presentat un onze molt continuista respecte a la setmana passada. L'únic canvi ha estat l'entrada d'Agustín Coscia en el lloc de Miguelete, que s'ha quedat a la banqueta. La novetat a la convocatòria ha estat el retorn de Sergi Segura després de la sanció, tot i que no ha recuperat el seu lloc en l'onze titular malgrat que el dimecres, en la represa davant del Cartagena, no podrà ser de la partida.
Ha sortit bé el Centre d'Esports després d'uns primers minuts de tanteig. Ha avisat primer David Astals amb un xut desviat i, poc després, Joel Priego ha fet el primer de la tarda rematant una passada de Ton Ripoll després d'una gran jugada coral de l'equip. El gol ha donat forces als arlequinats que amb una pressió asfixiant han dificultat molt el joc dels locals a camp propi. No obstant això, l'Algeciras ha fregat la igualada amb un xut des de la frontal de Rastrojo que ha marxat desviat.
Amb el pas dels minuts el duel s'ha igualat, però els de Ferran Costa han continuat força còmodes sobre el terreny de joc i concedint molt poc als atacants locals. A la mitja hora de joc, en una jugada ràpida, López-Pinto ha deixat sol davant del porter a Rodri Escudero que ha vist com Samu Casado el feia caure després de superar-lo. L'àrbitre ha assenyalat penal i després d'una llarga revisió al FVS ha confirmat la decisió. El mateix Escudero ha estat l'encarregat de transformar el llançament amb un xut creuat que ha tocat el pal abans d'entrar.
En el tram final del primer temps, el ritme ha baixat considerablement, amb el conjunt gadità intentant donar una passa endavant, però trobant-se a la defensa arlequinada i Diego Fuoli molt solvents. L'única arribada dels locals ha estat en un xut desviat de Dani Garrido després d'un refús dins l'àrea. Abans del descans, també ha tingut el tercer Priego amb una rematada des de fora de l'àrea que ha marxat alta.
Ferran Costa ha introduït una modificació en l'equip al pas per vestidors amb l'entrada de Sergi Segura per Coscia, passant a Astals a l'extrem dretà i Priego a la mitja punta. A la represa, s'ha mantingut la dinàmica, amb un Sabadell ben plantat i un Algeciras buscant reaccionar, però sense massa idees. El mateix Segura ha tingut una gran oportunitat per anotar amb una rematada aturada per Casado després d'un bon contraatac de l'equip. També Escudero ha amenaçat en els primers minuts amb un xut blocat per la defensa.
A l'hora de joc, aprofitant una acció en què el Centre d'Esports ha defensat amb deu per assistència mèdica sobre Ripoll, els locals han reclamat un penal sobre Juanma García després d'una jugada per banda de Rastrojo. Els gaditans han demanat la revisió i el col·legiat ha assenyalat el punt dels onze metres. García no ha fallat amb un potent xut a l'escaire per a ajustar de nou el marcador. Immediatament després del gol, Costa ha mogut la banqueta amb les entrades de Sergio Cortés i Miguelete per Ripoll i López-Pinto.
Ha tornat a tenir el tercer el conjunt sabadellenc en una recuperació de Miguelete que ha finalitzat Escudero amb un xut creuat aturat per Casado. En l'acció posterior, els arlequinats han reclamat un penal sobre Urri que, després de revisió, el col·legiat no ha castigat. L'embranzida d'acumular accions a favor ha esperonat els locals que han començat a arribar amb més freqüència a zona de perill. Ha intentat frenar el ritme el Sabadell a través dels jugadors més veterans i Quim Utgés ha donat refresc a l'equip entrant per Escudero.
Entrant al tram final, en un desplaçament llunyà del porter, Kaiser ha vist una rigorosa segona groga en una disputa i, pràcticament en la jugada següent, Cortés també ha vist el camí dels vestidors expulsat amb la segona amonestació, deixant els arlequinats amb nou jugadors. Ha entrat Carlos García per Joel Priego per recompondre la defensa. Juanma García ha fet treballar Fuoli amb un llançament de falta i també Manín ha rematat desviat abans de conèixer un etern descompte de tretze minuts. Els locals han tornat a reclamar un penal sobre París Adot que no ha concedit l'àrbitre.
Un partit infinit que encara ha incorporat un capítol més de surrealisme amb l'expulsió d'Adot que també ha vist la segona groga després d'una falta clara sobre Miguelete. Passat ja el minut cent, Riley ha avisat amb un xut desviat i Rastrojo ha fet patir tots els arlequinats amb una rematada blocada per la defensa des de l'interior l'àrea. Eterna espera en un duel que ha acabat en el 108 amb el primer triomf de la temporada d'un CE Sabadell que comença la setmana de tres partits amb patiment, però de la millor manera possible.
Fitxa tècnica
Algeciras CF: Samu Casado, Joseca (París Adot, m. 74), Víctor Ruiz (Avilés, m. 96), Mayorga, Tomás, Dani Garrido (Manín, m. 74), Iván Turrillo, Óscar Castro (Riley, m. 81), Rastrojo, Juanma i Isaac Obeng.
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Cortés, m. 67), Bonaldo, Kaiser, Astals, Quadri, Urri, Priego (Carlos García, m. 85), López-Pinto (Miguelete, m. 67), Escudero (Utgés, m. 82) i Coscia (Segura, m. 46).
Àrbitre: Daniel Miranda (comitè extremeny). Grogues: Samu Casado, Manín, Turrillo; Coscia, Bonaldo, Utgés. Expulsats per doble groga el local París Adot, Kaiser i Sergio Cortés.
Gols: 0-1, Joel Priego m.8; 0-2, Escudero, de penal, m. 31; 1-2, Juanma García, de penal, m. 66.
Incidències: Partit de la jornada 4 disputat al Nuevo Mirador.