El CIPOFest omple la seva seu en la tercera edició del festival

L'entitat solidària CIPO ha celebrat aquest dissabte 20 de setembre la tercera edició del CIPOFest a la seva seu al carrer Himàlaia, a la Plana del Pintor, una celebració de retrobament i presentació per l'organització. Un èxit rotund: "La convocatòria ha reunit entre 200 i 300 persones, és una de les trobades més importants de l'any", recalca el president de CIPO, Joan Madaula.
El CIPOFest és una oportunitat ideal per apropar CIPO a la ciutadania i mostrar els seus recursos, serveis i activitats que ofereixen. Des de música en directes, tallers i una mostra de productes elaborats pels usuaris al pati de la seva seu fins al servei de restauració L'Amanidor, encarregat de les tapes i la barra.
Una de les iniciatives més emblemàtiques del programa del festival és la caminada popular, com explica Madaula: "S’ha consolidat com un dels clàssics del CIPOFest. A més a més, gràcies a la col·laboració amb Transports Urbans de Sabadell (TUS) hem pogut fer un recorregut pel riu Ripoll.”
Cal destacar també els espectacles de màgia i la creació d’un nou grafit al pati, una iniciativa que existeix des de la primera edició. “El primer va ser obra de l’artista Werens i des de llavors cada any afegim una nova peça a la paret del nostre pati”, va recordar Madaula.
El president també va remarcarel caràcter festiu i de retrobada que té la jornada: “Aquest és un dia de celebració de l’entitat i també un moment per retrobar-nos amb amics i usuaris que no hem vist durant tot l’estiu.”
Segons Madaula, un dels valors més rellevants és que són els mateixos usuaris qui mostren les aules i espais de la seu del carrer Himàlaia: “Com que és una jornada de portes obertes, també aquells que encara no coneixen CIPO tenen l’oportunitat de descobrir-ho de la mà dels nostres usuaris.”