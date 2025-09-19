El CE Sabadell visita un estadi de gran record amb el primer triomf entre cella i cella

Quarta prova de la temporada en lliga amb la visita a un dels camps complicats. El Centre d’Esports s’enfronta a l’Algeciras aquest dissabte a les 16:15 h amb el primer triomf de la temporada com a gran repte. Després de la suspensió del partit del cap de setmana passat a casa contra el Cartagena, els arlequinats arriben al duel amb sensacions agredolces. Malgrat que el nivell fins ara ha estat bo, per unes circumstàncies o unes altres, els de Ferran Costa encara no han pogut celebrar la victòria en partit oficial. “Hi ha moltes maneres d’explicar una mateixa història. Podem dir que encara no hem guanyat o que portem tretze enfrontaments sense perdre. Hem de mirar la part positiva. En els tres partits que hem disputat fins ara hem estat més a prop d’aconseguir la victòria que no pas de perdre. Lògicament, no ens conformem amb això, però els resultats no ens poden treure de la línia de feina que tenim i volem seguir. Treballem per guanyar i el més important és que l’equip tingui arguments per aconseguir aquest triomf. Des de l’estabilitat serem molt més forts”, afirma.
Per al duel al Nuevo Mirador, Ferran Costa recupera Sergi Segura després de complir sanció en la jornada anterior. Per contra, continuen fora els lesionats Genar Fornés i Jan Molina. La resta de la plantilla, si no hi ha cap contratemps, està a disposició per al duel d’aquest dissabte. El gran dubte serà saber si el tècnic apostarà per la defensa de quatre que va utilitzar en els minuts que es van disputar contra el Cartagena o si, per contra, amb la tornada de Segura aposta pels tres centrals amb el de Vila-real en el perfil esquerrà de l’eix. Tampoc es pot descartar un híbrid entre ambdues formacions com el que vam veure en el primer temps a Sanlúcar, amb López-Pinto com a carriler en atac, però extrem en defensa.
Al davant estarà un Algeciras que ha estat a la Primera Federació tots els anys des de la seva creació i, enguany, suma quatre punts i arriba després del seu primer triomf de la temporada. “És un equip que domina i coneix a la perfecció la categoria. Està molt estabilitzat. Venen de guanyar en un camp molt complicat, contra un equip amb aspiracions d’ascens com és l’Hércules i que demostra que la categoria és molt igualada. És una sortida complicada, totes ho són, però aquesta especialment perquè el camp pressiona, sap esperar el seu moment i els partits llargs els beneficien. És un equip que incomoda molt els rivals, que intenta arribar de pressa a la porteria contrària i que també controla la pilota aturada. Igualment, nosaltres som el Sabadell i ens estem guanyant el respecte de la resta d’equips. Anem amb aquesta mentalitat a buscar els tres punts”, analitza Ferran Costa.
Curiosament, els arlequinats hauran fet els dos viatges més llargs de la temporada en tot just el primer mes de competició. “Les coses que no tenim incidència les intentem enfocar des del costat positiu. Els dos més llunyans ja els traiem. De totes maneres, a mi també em motiva anar a camps complicats contra rivals consolidats. És un escenari brutal per demostrar de què som capaços i que podem anar al límit per sumar els punts contra qui toqui, en qualsevol lloc i el dia que toqui. És una oportunitat”, assegura. A la plantilla dels de Javi Vázquez està l'heroi de Marbella, Aleix Coch, i també un altre exarlequinat, Paris Adot. Serà també un partit especial per a Javi López-Pinto i Rodri Escudero, exjugadors del conjunt gadità.
Una única derrota
Pel que fa a precedents, ambdós conjunts s'han enfrontat en sis ocasions amb un balanç favorable al Centre d'Esports que ha aconseguit el triomf en tres ocasions. També hi ha hagut dos empats i una única victòria de l'Algeciras, curiosament en l'últim duel a l'última jornada de la 21-22, amb una Nova Creu Alta pràcticament plena, en què els blanc-i-vermells es van imposar per 0-1 frustrant el play-off dels de Pedro Munitis. Aquella mateixa temporada, a la primera volta, el resultat final a terres andaluses va ser de 0-0. Precisament del Nuevo Mirador guarda un gran record el Sabadell. En la promoció d'ascens 'exprés' del 2020, els homes d'Antonio Hidalgo van superar l'Atlético Madrileño i la Cultural en agòniques tandes de penals abans del gloriós desenllaç a Marbella.