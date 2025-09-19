ARA A PORTADA
-
-
L'aparcament de sorra de l'Eix Macià, una aventura diària: "Estaria millor asfaltat" Aleix Pujadas Carreras
-
Salvador Gomis, president de l’OAR: "La situació econòmica del club és molt delicada" Marc Segarra Rodríguez
-
-
La temporada de piscines tanca amb un descens de visitants a la Bassa i un augment d'afluència a la resta d'equipaments Redacció
El Cercle Sabadellès 1856 comptarà per primera vegada amb un equip sènior de futbol
El club debuta el 20 de setembre a Matadepera en el grup 14 de Quarta Catalana, on també hi haurà l’OAR Gràcia, el Sabadell Atlètic i la Sabadellenca ‘C’