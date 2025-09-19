ARA A PORTADA

El Cercle Sabadellès 1856 comptarà per primera vegada amb un equip sènior de futbol

El club debuta el 20 de setembre a Matadepera en el grup 14 de Quarta Catalana, on també hi haurà l’OAR Gràcia, el Sabadell Atlètic i la Sabadellenca ‘C’

Publicat el 19 de setembre de 2025 a les 11:34
Actualitzat el 19 de setembre de 2025 a les 12:53

El Cercle Sabadellès 1856 viurà aquesta temporada un moment històric amb la creació del seu primer equip sènior de futbol. El nou conjunt competirà a Quarta Catalana, al grup 14, i jugarà els seus partits com a local al Complex Esportiu Municipal Olímpia. El debut oficial serà el dissabte 20 de setembre a les 18h al Camp Municipal de Matadepera, davant l’Athletic Matadeperenc A. El Cercle tindrà un calendari exigent i amb diversos derbis sabadellencs, ja que compartirà grup amb l’OAR Gràcia, el Sabadell Atlètic i la Sabadellenca ‘C’.

L’equip està format per una vintena de jugadors joves, molts d’ells formats a la base del Cercle, que ara fan el salt a la categoria amateur. Amb aquest pas, el club completa el recorregut formatiu i ofereix continuïtat als seus futbolistes en una estructura que vol consolidar-se a llarg termini. El projecte estarà liderat per en Ferran Xinxó, tècnic que viurà la seva segona al Cercle Sabadellès 1856. Estarà acompanyat per l’Arnau Xinxó, segon entrenador de l’equip i coordinador del futbol femení del club. L’objectiu inicial és adaptar-se a la competició i créixer pas a pas amb un bloc compromès i ambiciós.

“És un moment històric per al Cercle Sabadellès 1856. L’entrada al futbol federat sènior reforça la nostra vocació formativa i la voluntat de ser un club de referència també en aquesta disciplina. Volem que aquest equip sigui un punt de trobada d’il·lusió, compromís i orgull de club”, explica Dani Hernández, director de la secció de futbol.

