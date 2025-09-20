El KEIO CN Sabadell es classifica per a la fase de grups de la Champions

Feina feta. El KEIO CN Sabadell estarà per quarta temporada consecutiva a la fase de grups de la Champions després d'imposar-se a l'Spandau 04 Berlín en el primer partit de la prèvia (12-11) a 'La Bombonera' de Can Llong. Els de Quim Colet, amb un paper clau de les incorporacions, han sabut patir i defensar per a assegurar-se una de les dues places de classificació. Demà diumenge, a les 13 h, es jugaran el primer lloc del grup davant del Vasas.
D'inici, els sabadellencs han sortit imprecisos en atac. Això ho ha aprofitat el conjunt alemany per a obrir el marcador a través de Yannek Chiru. Poc després, una bona jugada en home de més ha permès Òscar Asensio igualar el duel a la zona de dos metres. No obstant això, ha estat l'Spandau qui s'ha tornat a posar per davant en l'1-2, obra de Tobias Bauer, i en el 2-3 de Kristijan Culina, en posició 5. En el costat del KEIO, Rafa Vergara ha igualat i, al tram final del primer període, Sergi Cabanas ha assistit Jack Larsen per tornar a empatar en superioritat i, a divuit segons per a la botzina, ha posat el primer avantatge local del duel (4-3).
Al segon quart, Fede Panerai, el nou esquerrà dels de Colet, ha situat el +2 en el marcador en un tram en què Edu Lorrio i la defensa han anat llastrant les opcions dels alemanys de tornar-se a acostar amb una gran feina al darrere. Marton Nagy ha trencat el parcial de 3-0, però al límit del descans ha tornat a aparèixer Cabanas per fer el 6-4 al canvi de porteria, després d'una jugada a l'altra banda de la piscina en què els visitants han demanat penal.
A la represa, el KEIO ha accelerat i s'ha començat a distanciar. Alberto Barroso i Kosta Averka han fet més gran l'avantatge en els primers compassos del tercer quart, però l'Spandau ha reaccionat ràpidament. Nagy, amb dues dianes consecutives, i Marko Stamm han ajustat el resultat superat l'equador del període. Quim Colet ha demanat un temps mort per frenar el parcial de 0-3 dels visitants i l'efecte ha estat immediat: penal sobre Jan Pérez que Panerai ha transformat i, en els instants posteriors, Barroso ha tornat l'avantatge de tres gols per als sabadellencs en una contra. Matej Caraj ha respost deixant el 10-8 abans de l'últim període.
Els darrers vuit minuts de duel han començat amb un intercanvi de cops. Vergara i Jan Pérez han anotat per al KEIO, però Stamm ha respost per als alemanys. En el tram final, Edu Lorrio s'ha fet gran sota pals i ha evitat que la distància es reduís a un gol en els últims compassos. A un minut pel final, el tècnic dels berlinesos ha demanat un temps mort i novament Stamm ha fet el 12-11. Una exclusió visitant en l'últim atac sabadellenc ha permès els de Colet amagar la pilota i acabar de certificar l'ajustat triomf.