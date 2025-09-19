El filial del CE Sabadell arrenca el seu camí a la Lliga Elit

Primera prova en lliga de la temporada per al filial del Centre d’Esports que visita el Castelldefels aquest dissabte a les 18:30 h. Els arlequinats, després del descens des de Tercera Federació, afronten una etapa de molts canvis amb una plantilla en què pràcticament tots els jugadors són nouvinguts, alguns d’ells com Tito Tolosa, Mateo Vallina o Ferran Duran que ja hem pogut veure amb el primer equip en pretemporada.
També és novetat el propietari de la banqueta, un Marc Cabestany que es va quedar a una passa de l’ascens la temporada passada al capdavant de l’Atlètic Sant Just i que, per tant, coneix a la perfecció la Lliga Elit. "Haurem de conviure amb molts contextos diferents dins la categoria. Per rivals, per camps, per dinàmiques... haurem d'ajudar els més joves a entendre tot això i a ser estables durant la competició", admet. Els sabadellencs han viscut una pretemporada força llarga, amb fins a deu amistosos, però amb una línia clarament ascendent i deixant grans resultats i sensacions en el tram final. "Ha estat una pretemporada dura i exigent. Ja ens ha anat bé per anar consolidant conductes que volem que tingui el nostre equip. Hem jugat molts partits i hem acabat amb bones sensacions", afirma el tècnic.
El primer rival serà un conjunt, el Castelldefels, que va fregar la zona de play-off la temporada passada, va ser finalment setè, però que aquest estiu s’ha renovat. "Venen de fer una mala temporada, amb alguns canvis d'entrenador i dinàmiques irregulars, però van tenir opcions de play-off fins al final. Han posat una altra mirada al projecte d'enguany, tenen una plantilla nova i un tècnic acabat d'arribar i ens esperem un partit molt dur contra un rival que sap molt bé a què vol jugar i com ho ha de fer", analitza Cabestany. Primer test per al nou Sabadell 'B' en el seu retorn a Elit.