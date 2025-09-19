"S'han sumat més de cent cotxes cada dia a l'entrada de la UAB"

El curs ha començat mogut a l'Escola Bellaterra. La supressió del servei d'autobús que portava més d'un centenar d'alumnes al centre ha fet revifar el malestar de les famílies, que lamenten que en molts casos han hagut de recórrer al vehicle privat per a desplaçar els estudiants. "Hi ha moltíssim trànsit als matins", avisa Agustina Martínez, una de les portaveus de l'AFI. El problema, assenyalen, es concentra sobretot els matins a la rotonda d'entrada a la UAB. Un tram marcat històricament per la congestió. "S'han sumat uns cent cotxes més a la cua i aquest matí, per exemple, ha estat horrible", es resignava després d'un dels viatges.
La decisió, compartida pel Departament d'Educació, el Consell Comarcal i l'Ajuntament, respon a un canvi comunicat fa mesos. El servei no és obligatori i les institucions públiques remarquen que les famílies sabien que el transport no estava garantit. L'alternativa és agafar un autobús d'una línia regular, on els infants van amb la resta d'usuaris habituals. El consistori ha allargat el trajecte de dues línies fins a l'Escoleta, ajustant els horaris perquè hi parin en horaris d'entrada i sortida del centre. Però les famílies alerten que hi ha molta gent a les parades en no ser un servei exclusiu i que s'ofereixen poques places per fer front a la demanda actual. A més, aquells que pugen a Montflorit, per exemple, passen molta estona a la carretera. "La mesura és un pegat, però no pot ser la solució definitiva", qüestionen des de la comissió.
La resolució del Parlament, a favor de les famílies
Les famílies han presentat una instància després que en els últims mesos s'hagin manifestat com a mostra de rebuig. Recorden que la resolució de la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya aprovada el passat 15 de juliol instava el Govern català i Educació a mantenir el conveni de transport escolar per al centre mentre no s’aprovés un nou decret que reguli el finançament del transport escolar en escoles de característiques singulars. Mesura que no s'ha implementat.
La resposta per escrit de la consellera Esther Niubó exposa que davant l’increment significatiu dels costos associats als serveis i amb la pròrroga pressupostària, les administracions implicades han establert com a criteri prioritari la cobertura del transport escolar obligatori i de l’educació especial. L’objectiu és garantir l’equitat i l’accés als centres educatius que no són accessibles per altres mitjans dins el marc legal establert. Així, afegeix que existeix una desigualtat pel fet que hi ha un únic centre escolar públic que disposa d’un servei exclusiu i discrecional de transport escolar que la resta de centres no pot utilitzar. Argument que ha motivat la seva eliminació.
Comprensió per part del Departament
"Entenem el trasbals que pot suposar una decisió d’aquest tipus per les famílies, per això es va voler comunicar amb prou antelació per facilitar l’organització de les famílies i sempre d’acord amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès", sosté. Durant el període de preinscripció, es va informar les famílies d’aquesta modificació per tal que poguessin tenir-la en compte en l’elecció del centre educatiu. A més, a la conselleria consta que des de la direcció del centre s’ha informat cada curs les famílies que aquest servei no estava garantit i que es tractava d’un transport escolar no obligatori, ofert només si hi ha disponibilitat pressupostària i logística.
En última instància, la consellera recorda que els municipis de més de 50.000 habitants, com és el cas de Cerdanyola, tenen la responsabilitat de garantir un servei adequat de transport públic de viatgers dins del seu terme municipal. Aquesta competència obre la porta a alternatives municipals per facilitar la mobilitat dins de Cerdanyola, incloent-hi l’accés a l’Escola Bellaterra a través de la xarxa existent. El departament coneix, diuen, el compromís del consistori per oferir un servei de transport que garanteixi el trasllat d’alumnat amb necessitats específiques. De fet, ja han facilitat una targeta de mobilitat gratuïta a aquells infants vulnerables.
El posicionament general, però, no convenç els més damnificats per l'eliminació, que consideren les accions insuficients i han tornat a alçar la veu.