El Rauxa obrirà un nou restaurant al centre de Sabadell, concretament, al carrer de la Borriana, número 9. L'obertura s'efectuarà "a finals de gener o, com a màxim, a principis de febrer" una vegada el local estigui a punt, tal com explica l'Isaac Catalán, encarregat del Rauxa i futur director de tots dos restaurants. El moviment s'ha dut a terme després que s'oficialitzés el tancament d'un dels restaurants de cuina tradicional més icònics de Sabadell: el 9 de la Borriana, que tanca per jubilació. Així, els joves restauradors que regenten un dels locals de moda de la ciutat agafaran el relleu del local per donar-li un nou concepte gastronòmic.
El nou local, que es dirà Remena Restaurant, començarà la seva posada a punt una vegada els propietaris del negoci actual, Paco Querol i Núria Pérez, es jubilin de manera definitiva i tanquin l'establiment de manera indefinida. "Farem una rentada de cara de l'espai, renovarem la cuina i farem alguna reforma per deixar el local a punt per començar a servir d'aquí a uns mesos", explica Catalán. L'obertura d'aquest nou restaurant vol presentar un concepte diferent del del Rauxa - Bodega Contemporània, que continuarà en marxa alhora que el nou Remena Restaurant.
La idea d'obrir el Rauxa, ara fa uns anys, va sorgir de la intenció d'aportar un valor afegit a la restauració que hi havia a Sabadell en aquell moment amb una carta que els diferenciés de la resta de negocis. "Crèiem que a la ciutat li faltava un local amb aquesta oferta i ha funcionat", explica Isaac Catalán. De fet, arran del bon retorn que han tingut per part de la ciutadania durant tots aquests anys, van anar ampliant l'oferta gastronòmica de la carta i van pensar que "s'estava distanciant dels plats que caracteritzen el Rauxa". Per aquest motiu, quan es va presentar l'oportunitat d'adquirir el local del carrer de la Borriana, van veure una escletxa que els encaixava amb el que estaven buscant i han fet el pas per adquirir-lo i ampliar, de manera natural, el que ofereixen. "No hi haurà el mateix que al Rauxa, però és una continuïtat del restaurant amb un nou concepte més gastronòmic que pretén cuidar els detalls", conclou.