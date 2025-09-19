El KEIO CN Sabadell es juga la classificació per a la Champions a Can Llong

Torna la Champions a Can Llong. El KEIO CN Sabadell buscarà la classificació per a la fase final de la màxima competició continental en una prèvia que tornarà a disputar com a local. Els de Quim Colet van començar la pretemporada la segona setmana d'agost i arribaran a la cita en les millors condicions. Els sabadellencs ja van disputar aquesta setmana la primera eliminatòria de la Copa Catalunya amb dos triomfs còmodes davant del CN Catalunya (7-15 i 26-5). "Estic molt content. És la sisena setmana de feina i ja estem molt enfocats a la competició. El treball de l'equip em fa estar satisfet. Cada any sembla que arribem com a equip en construcció, però en els dos primers partits les sensacions van ser bones. Ens ha servit per anar millorant aspectes del sistema de joc i corregir les errades", afirma el tècnic.
Enguany, el Club ha patit força canvis a la plantilla amb les incorporacions de Martin Famera, Fede Panerai, Rafa Vergara, Jack Larsen i el retorn de Sergi Cabanas. A més, també estaran amb l'equip els joves Noah Romeva, com a porter suplent, Tiago Carrió, cadet que ja era habitual amb l'absolut, i Tomàs Soler, que torna després del seu pas pel CN Rubí. En canvi, Colet no podrà comptar durant gran part de la temporada amb Axel Corres per una lesió de llarga durada. "Estic molt satisfet amb l'equip. Pensem que defensivament serem més forts, però ara ho hem de demostrar. La baixa de l'Axel ens deixa una mica tocats perquè tampoc sabem exactament quan el podrem tenir a disposició", assegura. L'ex del Mediterrani podria estar entre sis i vuit mesos de baixa, però el KEIO no farà cap incorporació per suplir-lo.
En el terreny esportiu, el format de la fase prèvia de la Champions ha canviat enguany. En el grup dels sabadellencs també estaran el Vasas i l'Spandau, el subcampió hongarès i l'alemany, respectivament. Dos dels tres equips classificaran per a la fase de grups de la competició. "Aquest any és força diferent de l'anterior perquè hi havia els Jocs i la preparació va ser molt més a correcuita. A més, el fet que classifiquin dos fa que el marge d'error sigui més gran. Igualment, la qualitat és molt alta. Ens enfrontarem a dos campions d'Europa, amb gran tradició de waterpolo. Són equips molt perillosos i haurem d'estar en un nivell òptim per a aconseguir la classificació", analitza Colet.
L'estrena del KEIO CNS serà el dissabte a les 13 h davant de l'Spandau. El segon partit, contra el Vasas, serà el diumenge a les 12:30 h. Hongaresos i alemanys ja s'hauran enfrontat el divendres. "El calendari el proposa l'equip organitzador. És cert que jugarem dos partits en dies consecutius, però ho hem decidit així per tenir més referències dels rivals i saber què ens trobarem", apunta. Es podria donar el cas, que el duel de diumenge només serveixi per decidir qui és el primer classificat i qui segon. Amb el calendari de la fase final de la Champions ja sortejat, això pot obrir pas a les especulacions. "Jo penso que aquí la European Aquàtics ho ha fet malament. No costava res sortejar els grups un cop els equips estiguessin classificats. Per mi és un error".
En cas de quedar primers, els de Colet quedarien enquadrats en el grup A de la fase final, juntament amb el Radnicki, subcampió de l'EuroCup i campió de la lliga sèrbia, l'Olympiacos, que ja va ser rival del Club la temporada passada i va guanyar la lliga grega, i el guanyador del grup C de la prèvia (Brescia, Vouliagmeni i Mladost). Si els sabadellencs acaben segons, aniran al grup D, juntament amb el Marsella, que va disputar la darrera final four i va guanyar la lliga francesa, l'Atlètic Barceloneta, campió estatal i tercer de la competició la temporada passada, i el Hannover, campió alemany.