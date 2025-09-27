El CE Sabadell guanya per la mínima el Villarreal 'B' i assalta la zona privilegiada de la classificació

Primera victòria a la Nova Creu Alta, i tercera porteria a zero consecutiva. El Centre d'Esports s'ha imposat al Villarreal 'B' per la mínima amb una diana de Rodrigo Escudero en els primers minuts de l'enfrontament. Ha resistit el conjunt de Ferran Costa al segon temps per tancar la setmana de tres partits amb un set de nou que el situa, a l'espera que es tanqui la jornada d'avui dissabte, líder provisional del grup 2 de Primera Federació.
Costa ha presentat un onze molt continuista respecte al dimecres passat amb dues modificacions. Una d'elles per obligació, la de Carlos García que ha entrat a l'eix de la defensa en el lloc del sancionat Kaiser. L'altra, la primera titularitat de Rubén Martínez aquesta temporada en lliga. Miguelete i Agustín Coscia s'han quedat a la banqueta, mentre que Joel Priego ha ocupat una posició més centrada amb el menorquí a l'extrem. La novetat a la convocatòria ha estat el retorn de Sergi Segura. Sergio Cortés s'ha quedat fora també per l'expulsió del dissabte passat.
Des de l'inici el duel ha estat molt intens i igualat. Els visitants s'han intentat fer amb la possessió de la pilota, però les primeres ocasions han estat a la porteria de Rubén Gómez. Priego ha fregat el primer en una rematada que ha tocat en un defensor i ha estat a punt d'entrar. A la jugada posterior, Rodrigo Escudero ha caçat una pilota dins l'àrea per fer el primer gol de la temporada a la Nova Creu Alta. El de Simancas, curiosament, va ser l'encarregat d'obrir el comptador a la pretemporada, a la lliga i, ara, a l'estadi.
Amb l'1-0, el Villarreal ha donat una passa endavant i s'ha començat a aproximar sobre la porteria de Fuoli amb centrades perilloses, però sense grans oportunitats d'igualar. De fet, ha estat més a prop el segon, amb una rematada desviada d'Urri, un xut alt de López-Pinto alguna arribada perillosa de Ripoll per la dreta. L'ensurt ha arribat poc abans de la mitja hora, quan Álex Rubio ha estavellat al travesser un xut de volea en un servei de cantonada. S'ha refet bé el Centre d'Esports, que ha demanat la revisió d'un possible penal sobre López-Pinto que el col·legiat no ha assenyalat. Abans del descans, Gómez ha fet una gran intervenció en un xut des de la frontal de Priego per tancar un bon primer temps dels sabadellencs.
A la represa, ha tornat a sortir amb bon ritme el conjunt arlequinat. La primera ocasió, però, ha estat del conjunt castellonenc amb un xut des de la frontal de Viveros que Fuoli ha desviat a còrner. També el Sabadell ha avisat en alguna contra perillosa, sense arribar a concretar. A l'hora de joc, Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada de Miguelete i Sergi Segura per Rubén Martínez i un Astals que s'ha retirat adolorit per un cop al maluc. Poc després, l'àrbitre ha revisat al VAR un possible penal de Ripoll, que no ha estat sancionat.
El tècnic arlequinat ha continuat refrescant cames amb l'entrada de Coscia per Escudero. Entrant al tram final, el filial groguet s'ha fet amb el domini de la pilota i s'ha instal·lat a camp contrari. Luis Quintero i Diatta han avisat amb xuts des de la frontal que han sortit desviats. Ha esgotat els canvis Ferran Costa amb l'entrada de dos dels joves, Quim Utgés i 'Tito' Tolosa, pels dos jugadors de banda, Priego i López-Pinto. Els homes de banqueta han permès recuperar de nou i aguantar els atacs dels visitants.
Ja en el descompte, Coscia ha tingut la sentència en una contra, sol davant del porter, però ha estavellat el seu xut al pal. No ho ha hagut de lamentar el Centre d'Esports que ha aconseguit el primer triomf de la temporada local amb una dosi de suspens per la revisió d'un possible penal a favor dels groguets que l'àrbitre no ha assenyalat. La pròxima setmana: Antequera.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll, Carlos García, Bonaldo, Astals (Segura, m. 58), Quadri, Urri, Rubén Martínez (Miguelete, m. 58), Priego (Utgés, m. 84), López-Pinto (Tolosa, m. 84) i Escudero (Coscia, m. 72).
Villarreal 'B': Rubén Gómez, Budesca, Ortiz (Iván Rodríguez, m.75), Sierra, Spatz, Moreno (Hugo López, m. 82), Diatta, Rubio (Albert Garcia, m. 75), Barry (Quintero, m. 46), Viveros i Carlos Macià (Gaitán, m. 82).
Àrbitre: Álvaro Rodríguez (comitè madrileny). Grogues: Fuoli; Barry, Viveros.
Gols: 1-0, Escudero m. 7.
Incidències: 3.715 aficionats a la Nova Creu Alta.