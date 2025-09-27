ARA A PORTADA

Òscar Salguero, bronze als 100 braça SB8 del Mundial

El sabadellenc tanca la seva participació a Singapur amb una actuació extraordinària i dues medalles penjades del coll

  • Salguero, instants abans de la prova
Publicat el 27 de setembre de 2025 a les 12:03

Després de l'or en el 4x100 estils mixt, Òscar Salguero ha posat la cirereta al seu gran Mundial amb un bronze en la seva prova, els 100 braça SB8. El sabadellenc, que arribava a la cita sense grans expectatives per les lesions que l'han llastrat en els últims temps, ha tocat la paret en 1:11.57 després d'un segon cinquanta en què ha avançat el neozelandès Joshua Willmer, qui ha estat quart.

En la classificació d'aquest matí, Salguero havia estat segon de la seva sèrie, només per darrere de Willmer, i quart del sumari total de la ronda amb un temps d'1:12.81. Ha rebaixat aquesta marca en la final per a obtenir la seva setena medalla mundialista i la segona en una cita a Singapur que recordarà. El podi l'han completat els dos russos, Andrei Kalina, que s'ha imposat amb claredat (1:08.43), i Daniil Smirnov (1:10.72).

D'aquesta manera, el nedador del CN Sabadell tanca el seu sisè Mundial amb un balanç molt més que positiu que demostra que, malgrat les dificultats, continua estant entre els millors del panorama internacional. Dues medalles més per a la col·lecció del sabadellenc.

