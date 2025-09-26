El CE Sabadell busca convertir les bones sensacions en el primer triomf a la Nova Creu Alta

Tercer partit de la setmana. Segon consecutiu a la Nova Creu Alta i amb el set de nou com a gran objectiu, però sobretot perquè seria el primer triomf com a locals. Després dels dos agredolços empats davant d’Eldense i Cartagena, dos acabats de descendir amb aspiracions de zona alta, ara visita l’estadi un filial típic de la categoria i que també ha trepitjat futbol professional darrerament: el Villarreal 'B', aquest dissabte a les 18:30 h.
Un dels hàndicaps del duel pot ser el físic després d’un partit etern a Algesires fa set dies i el desgast dels seixanta minuts del dimecres, amb un onze molt continuista i sense canvis durant el transcurs del duel. “Estem ben preparats. La dinàmica de treball en el dia a dia és molt bona i el volum de feina des que vam començar la pretemporada ens permet tenir uns ritmes alts i sostenir-ho durant el partit. És una setmana en què hem tingut poc temps de recuperació, però veig l’equip bé i no crec que sigui un factor que ens debiliti en excés”, assegura el tècnic. A les baixes conegudes de Jan Molina i Genar Fornés, lesionats, per a aquest partit s’uniran Sergio Cortés i Kaiser, que van ser expulsats al Nuevo Mirador. El central, que ha estat sancionat amb dues jornades, serà substituït per Carlos Garcia, segons va confirmar el tècnic de Castelldefels.
Com a curiositat de les primeres jornades de competició, el Centre d’Esports és un dels quatre equips de les principals categories del futbol estatal que no ha anat perdent. Una dada que referma la bona feina. “Nosaltres hem de lluitar per fer les coses de la millor manera possible en el dia a dia. Jo em quedo amb la sensació que som un equip incòmode, propositiu, valent, que no vol especular i des de la concentració no estem concedint massa ocasions als rivals. Aquestes estadístiques refermen això, però el que m’interessa és saber que l’equip pot competir contra tots els rivals”, afirma l’entrenador.
"Un filial de Champions"
Al davant estarà un filial groguet que és desè amb cinc punts i arriba al duel després de veure com el Real Murcia els prenia el triomf a domicili en el 95' després d'avançar-se al primer temps. “És el filial d’un equip de Champions, amb molt de talent i capacitat. Són molt dinàmics en l’última línia, saben combinar bé i, al darrere, tenen futbolistes que ja han estat amb el primer equip. Igualment, hem d’analitzar i conèixer la seva forma d’actuar, però dins l’estabilitat també entra competir nosaltres a la nostra manera independentment del rival. El que m’interessa és el Sabadell i l’objectiu és tornar a ser un equip que vol guanyar i estar a camp contrari amb pressió i ganes”, analitza Ferran Costa. A la plantilla dels de David Albelda està Albert Garcia, exjugador del filial del Sabadell.
Els partits entre Villarreal 'B' i CE Sabadell s'han convertit en habituals en l'última dècada, especialment a Segona B. Ambdós equips s'han enfrontat en disset ocasions amb un balanç de cinc victòries arlequinades, set per als castellonencs i cinc empats. L'últim precedent va ser en la temporada d'estrena de la Primera Federación. A la Nova Creu Alta, els de Miguel Álvarez es van endur els punts gràcies a un gol de Dani Tasende al primer temps. A la tornada, al Mini Estadi, els arlequinats van ser molt superiors i es van imposar per 0-3 amb els gols de Jacobo, Kaxe i Xavi Boniquet.