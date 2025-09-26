El nou OAR Gràcia femení estrena la temporada visitant una pista complicada

L’OAR femení arrenca la seva nova aventura a Plata amb una visita complicada, a la Fundació Handbol Sant Vicenç, avui dissabte a les 20:30 h. El conjunt gracienc, després de l’ascens frustrat, dona el tret de sortida a la competició amb un bloc força jove i renovat respecte a les últimes temporades, però amb màxima competitivitat i ambició. A la banqueta, s’estrenarà el tècnic Pol Ibáñez, que tindrà la complicada missió de substituir una institució al Boccaccio: Carol Carmona.
Pel que fa a la plantilla, algunes de les jugadores importants de la temporada passada com Jordina Salvador o Maria Fernández, a més de les ja consolidades Clàudia Marrugat o Irene García, capitanejaran la nau de les blanc-i-verdes. “L’equip ha canviat bastant amb diverses baixes significatives. Hem donat l’alternativa a diverses jugadores de la base que tenen potencial i necessiten aquest rodatge a la categoria”, assegura el tècnic.
El primer escull serà un Sant Vicenç que acostuma a ser dels equips complicats de la categoria i més encara a la seva pista. La temporada passada va acabar en la cinquena posició de la lliga. Un primer test de nivell per començar a veure quines poden ser les aspiracions reals de l’equip en un any que també pot servir com a punt de partida per consolidar una bona base per al futur. El primer partit de la pretemporada de les gracienques, en la Supercopa Catalana, l’equip va deixar molt bones sensacions malgrat la derrota davant d’un Granollers que competeix a la màxima categoria de l’handbol estatal. L'objectiu, ara, traduir aquestes sensacions a la competició domèstica. Arrenca el camí del nou OAR.