L'Open Green Court del Tennis Sabadell encara el tram final

Els tres primers caps de sèrie i la revelació del torneig, Nick Hardt, disputaran les semifinals del quadre individual de l'Open Green Court. Els grans favorits al títol han fet la feina en la setmana de competició i, complint les previsions, la jornada del dissabte es presenta com una gran oportunitat de veure tennis d'alt nivell a les instal·lacions del CT Sabadell.
Per una banda, el primer cap de sèrie i guanyador de l'anterior edició, Lorenzo Giustino, ha fet els deures amb nota. L'italià ha guanyat tots els seus partits sense concedir cap set. L'últim escull, als quarts, va ser el neerlandès Michiel De Krom a qui va superar per 7-6 i 6-3 en un duel molt igualat que va superar les dues hores de joc. A les semifinals es reeditarà el partit pel títol de l'any passat davant de Nicolás Álvarez Varona, tercer cap de sèrie. El burgalès, que també estava fent un torneig perfecte, va arribar al tercer set en l'anterior eliminatòria davant de Pedro Vives (6-3, 2-6 i 6-0), però va fer bons els pronòstics i, ara, buscarà la revenja davant de Giustino per la derrota del 2024. Lluitaran per un lloc a la final aquest dissabte a partir de les 11 h.
A l'altra banda del quadre, el segon cap de sèrie també ha complert les expectatives. El rus Ivan Gakhov, després de superar amb moltes dificultats Álex Martínez (2-1) en la primera ronda en un duel de gairebé dues hores i mitja, ha demostrat la seva superioritat amb victòries molt còmodes posteriorment. L'última, un 2-0 (6-3 i 6-1) davant del jove Noah López en poc més d'una hora de joc, en els quarts de final del torneig. El seu rival per un lloc a la final serà la sorpresa de l'Open, el dominicà Nick Hardt que després d'aconseguir la seva plaça des de la fase prèvia, ha anat superant eliminatòries fins a plantar-se a les semifinals. En segona ronda va superar amb claredat (6-1 i 6-3) el setè cap de sèrie, Max Alcalá Gurri, i, en els quarts, es va desfer del quart cap de sèrie, Carlos Sánchez Jover (6-2 i 6-3) en poc més d'una hora i mitja de joc. S'enfronta a Gakhov, dissabte a partir de les 11:30 h. La gran final del torneig serà el diumenge a les 11 h a la pista central del Club Tennis Sabadell.
D'altra banda, el quadre de dobles ha arribat al seu desenllaç aquest divendres a la tarda amb la gran final entre les dues parelles que es presentaven com a principals candidates al títol. Finalment, els espanyols Pedro Vives i Benjamín Winter, segons caps de sèrie, s'han imposat als primers, el belga Buvaysar Gadamauri i l'alemany John Sperle, amb una gran remuntada. Després de perdre el primer set (6-2), han igualat la sèrie en el segon (4-6) i han acabat alçant el títol amb un súper tie-break immaculat en què han superat amb molta claredat als seus rivals (1-10) en hora i mitja de partit. Una bona manera d'escalfar motors abans del tram final del quadre individual en una nova edició de l'Open Green Court que ha tornat a deixar tennis de gran nivell a la ciutat.