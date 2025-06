Set medalles per al CN Sabadell a l'Open Trials de Palma

Els nedadors del Club Natació van marxar de les piscines de Son Hugo amb set medalles penjades del coll i un bon quart lloc en el medaller de la competició per clubs, només per darrere del CN Barcelona (tres ors, tres plates i un bronze), el Sant Andreu (vuit ors, deu plates i un bronze) i el Real Canoe (nou ors, cinc plates i quatre bronzes). En total, l'equip sabadellenc va aconseguir dos ors, dues plates i tres bronzes a l'Open de Palma (Mallorca).

Al calaix més alt del podi hi van pujar Sergio de Celis, en els 50 m lliure (22:11), i també Ferran Julià, als 400 m lliure (3:52.70). Les plates van ser per a Eudald Tarrats als 50 m braça (27.65) i Diego Mira als 400 estils (4:20.33). Mentre que en els bronzes sabadellencs, Tarrats va repetir amb dos metalls més, als 100 i 200 braça (1:01.20 i 2:14.68, respectivament), i Mira també va ser tercer en els 200 estils (2:01.17). Una de les decepcions dels Trials va ser l'actuació de De Celis a la seva especialitat, els 100 lliure, en què va ser quart amb 48.98, fora del podi i molt lluny del seu repte, que era acostar-se als 47. De totes maneres, el balear disputarà, molt probablement, el Mundial de Singapur, però s'haurà de conformar a nedar un relleu.

D'aquesta manera i a falta de confirmació amb la convocatòria oficial, De Celis i Carles Coll -fora de la competició per problemes amb el visat, però amb la mínima aconseguida als Tyr dels EUA- són els que tenen més opcions de ser a la cita mundialista del juliol. També podrien ser escollits en les proves de relleus nedadors com Ferran Julià o Diego Mira, però caldrà esperar la decisió final de la RFEN. D'altra banda, a Palma també van tenir accent sabadellenc les medalles de la nedadora local a les files del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, que es va penjar un or als 200 lliure, una plata als 100 lliure i un bronze als 400 lliure en una gran actuació.