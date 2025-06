Àlex Cortés (Fundación Independiente): "Crec que Sabadell hauria d’estar entre les ciutats més influents d’Espanya"

Recentment, l'advocat sabadellenc Àlex Cortès, de 27 anys, ha estat escollit vicepresident de la Fundación Independiente, que es dedica a promoure el debat social. Està ubicada a Madrid, on resideix Cortés, que puntualment visita Sabadell, com ha estat el cas d'aquest cap de setmana de juny. La fundació la presideix Baldomero Falcones, empresari i expresident de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Quin és l'objectiu de la Fundación Independiente?

És un centre de pensament que busca donar resposta als grans reptes econòmics, polítics i socials que afronta Espanya actualment.

Com t'has situat, amb 27, en la vicepresidència d'aquesta fundació?

Doncs a partir del meu compromís amb la societat civil. Des del 2016 visc a Madrid, on es troba la fundació i on vaig estudiar Dret. A partir dels estudis vaig establir vincles amb diferents àmbits econòmics, polítics i socials de la ciutat. El món universitari em va servir com a pont d’entrada, i va ser així com vaig conèixer l’economista Aldo Olcese (recentment traspassat), que aleshores era president de la Fundación Independiente. Olcese ha estat una figura clau en el desenvolupament del país, assessor dels governs d’Aznar i Zapatero. En aquell moment, la fundació buscava renovar-se amb perfils joves, i jo vaig ser un dels qui van entrar. Ara mateix, ens trobem en una nova etapa de renovació i, gràcies a la confiança de l’actual president, Baldomero Falcones (una figura destacada de l’IBEX 35), tinc l’oportunitat d’exercir com a vicepresident.

Et sents com un pont entre generacions dins del patronat?

Sí, absolutament. Una de les claus del moment que vivim en els àmbits econòmic i polític és la transició generacional. La generació Z vol liderar, i en aquest procés compartir espai amb generacions anteriors és fonamental per preparar-se i assolir els grans objectius col·lectius.

Quins valors o projectes t'agradaria impulsar des de la vicepresidència de la fundació?

Ara mateix, crec que és essencial construir ponts i fomentar el consens, deixant de banda el soroll polític i mediàtic per poder abordar reformes profundes i necessàries que beneficiïn el conjunt de la ciutadania. Cal promoure un debat responsable dins de les regles del joc democràtic.

Veus espai per introduir veus joves en el debat públic i institucional a escala estatal?

Sí, i crec que aquesta és una de les funcions fonamentals de la fundació. En els darrers anys hem incorporat moltes veus joves i hem impulsat iniciatives com el Premi Jove a la Societat Civil, que reconeix joves menors de 30 anys que lideren projectes amb vocació de servei a la societat.

Quina mirada pots aportar, com a sabadellenc, dins d’una entitat tan centrada a Madrid?

Cal entendre que Espanya és un país molt divers. Hem de superar el pensament uniforme i treballar per una societat plural, rica i viva, que s’alimenti de les diferents realitats territorials.

Com creus que Sabadell podria tenir més presència o influència en l'àmbit estatal?

Sabadell ha viscut una gran transformació en els últims vint anys, però encara té un recorregut per esdevenir una de les 10-15 ciutats més rellevants d’Espanya. Hi falta més ambició i una veu pròpia que sàpiga reivindicar el potencial de la ciutat en tots els àmbits: econòmic, social i polític. Per això, el lideratge polític local és clau. Els responsables públics s’ho han de creure. Sovint ens encallem en el dia a dia i en els debats locals, quan el que cal és construir grans consensos. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, hauria d’aprofitar la seva majoria absoluta per impulsar transformacions a gran escala.