Aleix Gómez busca conquerir la seva quarta Champions a Colònia

El sabadellenc Aleix Gómez (28) pot conquerir la seva quarta Champions amb el Barça aquest cap de setmana. 14 i 15 de juny, després d’una gran temporada regular que ha portat els blaugranes a l’última opció de conquerir el trofeu europeu. La Final Four de la EHF Champions League d’Handbol tancarà la temporada en l’àmbit de clubs a la darrera fase de la màxima competició europea. Els dos primers partits, de semifinals, es disputaran durant la jornada de dissabte 14 de juny: d’una banda, a les 15:00 h, hora espanyola, es jugarà el Füchse Berlín (Alemanya) - Nantes (França), mentre que a les 18:00 h, el Barça contra el Magdeburg (Alemanya). Els dos equips guanyadors gaudiran del partit més important de l’handbol internacional a les 18 h del diumenge dia 15 de juny al Lanxess-Arena de Colònia (Alemanya), així com tota la resta de la final a quatre, en la seu que s’ha consolidat com a seu des de la creació del format, durant la temporada 2009-2010.

Màxim golejador històric

Gómez, que ha fet una suma de 55 gols en aquesta edició de la Champions, pot ampliar la seva xifra rècord que el situa com a segon màxim golejador històric de les Final Four, amb un total de 74 gols anotats en la seva cita anual a la pista de Colònia, que continuarà sent la seu de la final fins, com a mínim, l’any 2029. El sabadellenc està per darrere del lateral danès Mikkel Hansen (81 gols), que ja està retirat i, davant d’aquesta situació, l’exjugador de l’OAR Gràcia haurà de fer set gols per igualar el recompte golejador del danès i vuit per superar-lo.

A per la quarta Champions

Després que l’any passat arribés la tercera Copa d’Europa gràcies a la victòria per només un gol de diferència (30-31) davant de l’Aalborg danès en un partit boig marcat per l’expulsió a manca de dos minuts del Dika Mem, aquest 2025 el Barça buscarà conquerir la tretzena Champions de la història del conjunt blaugrana i Aleix Gómez, la seva quarta. Per fer-ho, però, encara li queden dos partits i no seran plat de bon gust per a ningú. L’extrem, que fa poc va renovar el seu contracte amb el Barça fins al 2029, és el sabadellenc amb més Champions d’handbol de la història i buscarà ampliar encara més aquesta xifra.