Jesús ‘Chus’ Oviedo no va poder culminar amb èxit la seva participació en la Copa del Món de Tir celebrada a Múnic, una de les cites més destacades del calendari internacional de la Federació Internacional de Tir Esportiu (ISSF). L’esportista del Tir Sabadell, que competia en la disciplina de carabina a 50 metres tres posicions (genoll, estès i dempeus) i en els 10 metres de pistola d’aire comprimit, no va aconseguir accedir a les fases finals de la competició, tot i el seu bon estat de forma i les altes expectatives dipositades en ell. De totes maneres, la seva participació en el Mundial el deixa en una molt bona posició, després de la gran actuació que va dur a terme en quedar-se a tan sols dos punts del vuitè classificat, és a dir, de la final del Mundial. De totes dues, la categoria que apuntava més amunt era la dels 10 metres amb pistola d’aire comprimit, que va quedar en 40a posició, mentre que en la categoria de 50 metres en tres posicions, disciplina força nova per a ell, va aconseguir la 45a plaça a la classificació.

Oviedo va afrontar la competició després de tenir un gran rendiment recentment, quan el passat 9 de juny, en el marc de la Copa Federació disputada a Mollet del Vallès, va batre el rècord estatal d’eliminatòria amb una puntuació de 588 punts i 28 centres “x”, que, com va dir el mateix Oviedo, “no s’esperava la puntuació que va obtenir, i va revalidar el seu domini amb un altre rècord en la final amb 456,9 punts. Aquell èxit li va valer, entre altres mèrits, la classificació per a la Copa del Món de Múnic, on es mesurava amb l’elit mundial del tir esportiu.

El badienc manté una trajectòria ascendent en la disciplina i continua consolidant-se com un dels tiradors més prometedors de l’estat i, “a base d’entrenaments i d’invertir-hi hores” així ho va demostrar amb la seva puntuació en el Mundial d’enguany. De cara al futur immediat, el tirador sabadellenc ja té la mirada posada en nous compromisos esportius i, amb les darreres marques que ha aconseguit, com el rècord nacional, pot garantir que el seu nom seguirà sonant amb força en el panorama del tir olímpic.