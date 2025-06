Aleix Gómez, quart de la Champions amb el Barça

La bèstia negra del Barça en la lluita per la tretzena Champions d'handbol de l'entitat va tornar a ser el Magdeburg, que es va proclamar campió en la final alemanya davant del Fuchse Berlín (26-32) disputada a Colònia. Els blaugrana es van haver de conformar amb un quart lloc després de caure en la final de consolació contra el Nantes (30-25), futur equip del sabadellenc Ian Tarrafeta, i havent-se quedat a les portes del duel decisiu pel títol amb una semifinal plena de polèmica i amb un gol decisiu a l'últim segon del conjunt de la Sajonia (30-31).

Els de Carlos Ortega van anar per davant en la major part del duel, fins i tot arribant a agafar avantatges de dos o tres gols en molts trams. De fet, a poc més de cinc minuts per al descans, els culers guanyaven de quatre, però una gran reacció dels alemanys va igualar al pas per vestidors (18-18). En aquell moment, una acció polèmica ja havia deixat el brasiler Thiagus Petrus fora de combat per un cop a la cara que li va fer veure la vermella. Al segon temps, es va mantenir la màxima igualtat, amb minuts fins i tot de sequera golejadora a banda i banda. El Barça no va ser capaç de trencar el partit quan va tenir oportunitat i el Magdeburg es va avançar per primer cop a l'equador i amb el millor jugador blaugrana, Dika Mem, lesionat i una rotació de banqueta cada vegada més curta.

Va tornar a capgirar l'avantatge l'equip barceloní, però amb el marcador igualat, els col·legiats van ser decisius. Una doble vermella a Carlsbogard i Aitor Ariño en pocs instants de diferència va deixar amb dos menys els culers amb un minut per jugar-se. Ortega va demanar un temps mort per allargar la jugada al màxim, però l'amenaça de passiu va obligar a fer un llançament que va acabar amb un últim atac local que va culminar Tim Hornke a un segon pel final. Torna a ser el Magdeburg el botxí de l'equip d'Aleix Gómez, que va anotar dos gols i va passar gran part del duel a la banqueta malgrat que l'aportació de l'eslovè Blaz Janc a l'extrem dret va ser força pobra.

En el duel del diumenge, pel tercer i quart lloc, els culers van ser superats en tot moment pel Nantes. Gómez sí que va guanyar en protagonisme sobre la pista i també va millorar els seus registres golejadors, amb quatre dianes que el situen a només un gol de Mikkel Hansen, màxim golejador històric de les final four de la màxima competició continental. En qualsevol cas, el conjunt francès va ser superior d'inici a final i es va imposar per 30-25. La quarta Champions de l'extrem format a l'OAR Gràcia haurà d'esperar. Aquest estiu, hi haurà una revolució a la plantilla blaugrana amb deu sortides. Entre els jugadors que s'incorporaran hi ha el sabadellenc Dani Fernández, procedent de l'Stuttgart.