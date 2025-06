El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, veu “lògic” que el govern espanyol imposi més condicions restrictives a l’opa del BBVA. Així ho ha defensat el banquer sabadellenc aquest dilluns en un fòrum de ‘elEconomista’, on ha assegurat que les pròximes setmanes seran “interessants” per al desenllaç de l’operació. “Està tot una mica a l’aire, veurem quina és l’oferta, que no sabem quina serà”, ha dit Oliu. “Si és la que hi ha ara, per descomptat que això no va”, ha afegit.

La seva darrera intervenció pública fins al dia d’avui arriba a una setmana i escaig del pronunciament del govern espanyol sobre l’operació. Sobre aquest fet, Oliu ha assegurat que el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, és “una persona molt seriosa” i ha confiat en l’anàlisi que estan fent. “La pèrdua del Sabadell seria una pèrdua per a Catalunya”, ha reiterat.

Finalment, el president del Banc Sabadell ha recordat que els accionistes de l’entitat sabadellenca tenen l’opció d’escollir l’actual banc, focalitzat en l’empresa i amb un creixement “solvent”. En aquesta línia ha afegit que la diferència entre ambdues entitats és la d’“un projecte d’empreses a Espanya –Banc Sabadell–” i un projecte “centrat en mercats emergents en el 70% de la seva posició”, fent referència al pes de l’entitat presidida per Carlos Torres en països com Mèxic i Turquia.



Mesures per evitar la fusió

En el mateix fòrum, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha incrementat la pressió sobre el govern espanyol perquè aturi l’opa: “El govern hauria d’implementar una sèrie de mesures que evitin que la fusió es produeixi, posar com més traves, obstacles i mecanismes financers tingui al seu abast perquè no es produeixi”, ha afirmat el líder patronal.

Segons el president de Foment, una fusió “dos més dos mai són quatre quan hi ha una opa de dues entitats financeres respecte als clients” i el crèdit que obtindrien si prospera l’opa seria “com a molt dos i mig”, ha defensat.