El Kilòmetre Solidari torna per celebrar els 35 anys de l'Esquitx

Després de cinc edicions, el Kilòmetre Solidari fa el seu gran retorn aquest 2025 amb una edició carregada de simbolisme. El motiu? Celebrar els 35 anys de l’Associació Juvenil Esquitx, una entitat de referència a Sabadell per la seva tasca social amb infants i joves en situació de vulnerabilitat.

Amb l’objectiu de reunir antigues i noves cares, l’Esquitx llença una crida clara i emotiva: “Tant si tornes com si t’estrenes, aquesta és la teva cursa”. El Kilòmetre Solidari tindrà lloc el diumenge 7 de setembre, dins la Cursa Popular de la Festa Major de Sabadell, amb dues modalitats: 5 km o 10 km. A partir de les 10 del matí, centenars de corredors i corredores prendran la sortida amb una meta compartida: donar suport als projectes socials de l’Esquitx.

Els participants s’hi poden inscriure com a corredors solidaris i, a partir del dia 16 de juny, es posaran a la venda —a través de la plataforma Mi grano de arena— els quilòmetres acumulats per l’equip, 10 euros per quilòmetre. Els fons recaptats es destinaran íntegrament als programes d’atenció i acompanyament que desenvolupa l’Esquitx amb infants i joves.

Samarreta commemorativa i Repte 35

Cada corredor rebrà una samarreta exclusiva dissenyada per als 35 anys de l’entitat, amb un dorsal personalitzat integrat al disseny. Però hi ha més: l’Esquitx llança el Repte 35, amb la voluntat de trobar 35 corredors i corredores referents, cadascun amb un dorsal simbòlic que representa un any de vida de l’entitat, del 1989 al 2025. “Cada pas, cada quilòmetre, serà un homenatge al camí recorregut i al futur que volem construir”, expliquen des de l’organització. Els infants i joves de l’Esquitx també tindran el seu moment amb les curses infantils.