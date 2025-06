“Fa un any no podia caminar”: una malaltia minoritària inspira un Treball de Recerca de premi

L’Aitana Alcaraz, estudiant de l'institut Pau Vila de Sabadell, conviu des de fa tres anys amb síndrome de Sudeck, una malaltia minoritària neurodegenerativa. Tal com descriu, es caracteritza per generar un dolor intens i sovint invalidant; a part d'arrossegar una gran manca de visibilització. Aquesta condició la va dur a fer-li una proposta a la seva companya de pupitre, la Sol Puchades. "I si fem el Treball de Recerca de Batxillerat sobre la Sudeck?".

No buscaven cap premi. Només visibilitzar la síndrome. Tanmateix, el treball no va passar desapercebut a ulls de la Universitat Autònoma de Barcelona. El resultat va convertir-se en un projecte compromès que acaba de guanyar el Primer Premi de la categoria de Biociències del 22è Premi Argó que organitza la UAB. “Va ser una gran notícia, hi vam posar molt d’esforç en aquest treball", explica l'Aitana; que confessa que "no ens ho esperàvem". Aquest guardó, un dels més prestigiosos per a treballs de recerca de batxillerat, reconeix la qualitat acadèmica de la feina, facilita la matrícula gratuïta del primer any universitari i premia amb una aportació econòmica. Per la seva banda, la Sol admet que ha estat tot un descobriment: "Em va sobtar moltíssim veure que quasi no hi havia informació ni a Internet". A més, afegeix que ha estat un "orgull" poder contribuir a visibilitzar la condició de la seva companya i sosté que "tant de bo el nostre treball arribi a tothom que la desconeix".

L`Aitana i la Sol, guanyadores d`un primer premi dels guardons Argó de la UAB

Juanma Peláez

"Fa un any no podia caminar"

L'Aitana narra com la patologia va privar-li la mobilitat de les cames. "Fa un any no podia caminar, era impossible", explica. Actualment, pot desplaçar-se i ha aconseguit estabilitzar la situació. Igualment, lamenta que continua convivint amb alguns símptomes derivats de la Sudeck. "És una malaltia que t’envia senyals de dolor constant, com si t’acabessis de trencar el peu, però durant tot el dia i tota la nit”, relata. Malgrat els intents de trobar una atenció sanitària efectiva, assegura que molts pacients es veuen abocats a cercar solucions fora del sistema públic, sovint amb recursos limitats. “És una de les denúncies del nostre treball, les respostes tan limitades que ofereix la salut pública”, assevera.

Les dues guanyadores exposen que el reconeixement del premi és, per tant, una forma de posar sobre la taula una realitat silenciada. I de demostrar com un Treball de Recerca pot anar molt més enllà d’un exercici acadèmic.

Tres blocs de coneixement

Per abordar el treball, van dividir el projecte en tres blocs ben diferenciats. D’una banda, una part teòrica on descrivien amb detall la síndrome de Sudeck. A continuació, van realitzar un estudi estadístic gràcies a una enquesta distribuïda a través de l’associació espanyola de Sudeck, amb una mostra de diversos pacients. Finalment, van completar el treball amb un component audiovisual de caràcter divulgatiu, pensat per contribuir a fer visible la malaltia. En el treball també hi figura una entrevista amb el neuròleg Jordi Montero, un dels màxims especialistes en aquesta patologia i el doctor que ha atès durant tot aquest temps l'Aitana.