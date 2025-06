Oriol Casals: "El Conrad no continuarà al filial i ja tenim decidit qui serà el substitut"

Un cop finalitzades les temporades esportives a tots els equips del Centre d'Esports, arriba l'hora de fer balanç. En el cas del primer equip i la part institucional, el president Pau Morilla-Giner ja es va encarregar d'explicar les claus i preocupacions del futur més immediat del club. Ara, repassem la temporada i projecte del futbol formatiu arlequinat en aquesta extensa entrevista a l'Oriol Casals, director esportiu dels principals equips de base de l'entitat.

Quin balanç fas de la temporada?

En general, és positiva. El filial ha perdut la categoria i això fa que no sigui excel·lent, però hem de tenir clar també que no només ens fixem en la dinàmica competitiva de l'equip. Volem tenir la millor categoria possible, lògicament, però un dels principals objectius és tenir els jugadors preparats per pujar amb el primer equip quan toqui i això s'ha complert. Miquel Ustrell des del novembre ha estat en dinàmica de primer equip, alguns han participat en Copa Catalunya o Copa Federació, també han estat entrenant. En aquest sentit, això també es pot considerar èxit. L'ascens del juvenil 'A' també era molt necessari per al club i ens hem quedat a les portes de pujar el juvenil 'B'. Poso èmfasi també en el futbol femení, que està creixent a la base i era important que el sènior aconseguís pujar perquè ens volem anar apropant cap al futbol professional.

Entrant en valoracions més concretes, què creus que li ha faltat al filial per mantenir la categoria?

La Tercera Federació és una categoria molt complicada per tothom i encara més per un filial amb jugadors joves amb molt de talent, però que no tenen aquest punt d'experiència. A més, s'ha d'entendre que durant la setmana, un filial té uns inconvenients a l'hora de preparar la setmana que altres equips no tenen. I parlo de jugadors que pugen amb el primer equip o que no saben amb qui jugaran el cap de setmana, per exemple. És una situació que hem d'entendre. Llavors sí que en la part competitiva, hi ha hagut moments de joc molt bons, però segurament ens ha faltat un punt d'encert en les àrees per poder competir millor en situacions concretes de la temporada.

L'any passat es parlava que un atractiu fort per portar jugadors amb projecció era que el salt entre primer equip i filial, era només d'un esglaó. Ara això ha canviat. Afecta molt en la planificació?

La situació tampoc era fàcil l'any passat, va millor tenir una categoria entre el primer equip i el filial. Per encerts s'ha pujat a Primera Federació i, realment, l'aspiració del filial ha de ser estar entre Tercera i Lliga Elit, com a mínim fins que tinguem el primer equip estabilitzat en contextos de futbol professional. Un cop tinguem això, podrem intentar consolidar el filial a Tercera. En la planificació, haver baixat a Elit no canvia molt perquè és una lliga molt competitiva que cada vegada s'acosta més a la categoria superior. Com a club volem un percentatge alt de jugadors entre primer i segon any de futbol amateur, alguns d'últim any de sub-23 i potser deixem algun espai per buscar futbolistes que ja tinguin fitxa sènior i que ens puguin donar un punt d'experiència en moments complicats o decisius.

Ja està decidit qui serà al capdavant de l'equip?

Tenim molt avançada la decisió. Internament ja sabíem que el Conrad no volia continuar al filial, que es veia preparat per fer el pas al primer equip. Això ja és una competència de la direcció esportiva, que decidirà el millor. Al filial ja hem fet un procés de selecció, hem escollit un perfil clar i ja tenim la persona. Ara, ens queda acabar de tancar l'acord per poder fer també la confecció de plantilla, treballant sempre amb la visió que tingui el primer equip i els tempos que es plantegin.

El nou tècnic vindrà d'un altre club o hi haurà promoció interna?

El més segur és que vingui de fora. Hem buscat un perfil d'entrenador experimentat en el futbol amateur, fins i tot en categoria superior, però que sigui encara jove i amb bagatge en ascensos i play-off. Hem trobat una persona que encaixa i esperem tancar-ho definitivament aviat.

Pel que fa a la plantilla, quin gruix continuarà?

Els màxims possibles. El filial tenia una bona plantilla, hi ha molts jugadors que han millorat molt i poden continuar creixent, també hi ha perfils que a la Lliga Elit ens donaran un rendiment molt alt i d'altres que a curt o mitjà termini tenen projecció de primer equip. Hem parlat amb tots ells i en les pròximes setmanes veurem les situacions reals de cadascun d'ells. Ara mateix no puc dir un percentatge real. Estem treballant amb alguns jugadors externs, lògicament, altres que pugen del juvenil i s'han de valorar encara moltes situacions.

Passo al juvenil, que ha complert l'objectiu, però amb molt de patiment.

Ha costat molt. No només durant tota la competició, també l'estiu, després del descens, que va ser complicat. Vam fer una feina gran de retenció de talent per valorar el projecte i no només la categoria. Va quedar una bona plantilla, amb clares opcions d'ascens. Vam començar bé la temporada, després a l'equip li va costar bastant, cap a Nadal, ens vam refer, però la tendència i els signes ens mostraven que l'equip no anava al 100% en situacions adverses, i per això vam decidir fer un canvi a la banqueta. Va ser difícil perquè l'Albert (Milà) és un gran entrenador, amb molts èxits a l'esquena i gran pes dins el futbol base del club, però les decisions s'han de prendre. Vam portar el Juanjo (Roldán) perquè volíem un perfil extern, que entrés amb aires nous i pogués revertir la situació. Els resultats han acompanyat amb un gran tram final i s'ha aconseguit l'objectiu que és el més important.

Sobre això, l'aposta pel Juanjo va ser arriscada, però encertada.

Vam fer un procés, ens encaixava el perfil, el coneixia també de molts anys en clubs com la Damm, Sant Andreu... sabia quina era la forma de gestionar i, realment, pensàvem que podia tocar la tecla per revertir la situació. No era un tema futbolístic el que no funcionava, volíem un entrenador que fos capaç, en vuit jornades, de treure la millor versió dels futbolistes i prendre decisions complicades.

Després de la derrota contra el Martinenc vas pensar que s'escapava l'ascens?

Va ser un dia dur. Si veus el partit, el més normal és que com a mínim empatis, però el resultat va ser de 0 a 1. Es va complicar molt tot, però sabíem que es deixarien punts perquè el seu calendari també era complicat. Realment, estava convençut que si érem capaços de guanyar a Barça i Espanyol a Olímpia, arribaríem a l'última jornada depenent de nosaltres mateixos.

Pensant en el futur immediat, hi haurà continuïtat a la banqueta?

Em vaig reunir després de l'ascens per analitzar com havia funcionat tot. La voluntat de les dues parts és de continuar, però la seva situació personal i laboral no és la mateixa per venir a entrenar vuit jornades que per fer-ho una temporada sencera. Ara estem parlant de si ens trobem en la mateixa línia i també valorem diversos perfils que ens poden encaixar en cas que hi hagi un canvi. Estem a les acaballes de decidir tot.

Estem més a prop d'una renovació o d'un canvi, ara mateix?

Jo et diria que es decanta més cap al canvi. És complicat que pugui continuar, però no per un tema de voluntat esportiva en les dues parts.

A nivell de plantilla, hi haurà molts canvis pels jugadors que deixen de ser juvenils. Enguany, hi havia també un gruix important de futbolistes que ja estaven al club. En aquest sentit, es continuarà apostant per aquest model o es tornarà a veure un equip ple de fitxatges?

Com a política de club, si el jugador està preparat per donar rendiment en la categoria superior, sempre donarem prioritat. La plantilla del juvenil de la pròxima temporada estarà formada majoritàriament per futbolistes del 2007, amb alguna situació de jugadors del 2008, uns cinc o sis, i si tenim algú preparat per fer el salt, li donarem l'oportunitat. Un 50% de l'equip, més o menys, serà de continuïtat i l'altre 50 de gent de fora.

En aquest sentit, afavoreix o perjudica que dos clubs tan pròxims geogràficament com el Mercantil i el Sant Cugat hagin baixat i pujat, respectivament?

Ells tenen la seva forma de fer les coses, són clubs molt competitius en tota la seva base, i com més equips de la comarca estiguin a la Divisió d'Honor, millor. El nostre projecte és molt diferent. Jo no me n'alegro que el Mercantil baixi perquè un derbi a la màxima categoria sempre és molt maco, jo soc de Sabadell i m'agrada molt com es viu. En canvi, sí que estic content que un club com el Sant Cugat hagi pujat i tant de bo els dos puguem assolir els objectius.

Precisament sobre això, pensant en una possible reestructuració de la categoria, guanya importància quedar el més amunt possible per poder aspirar a estar a 1a RFEF si s'acaba aprovant el nou model?

N'hem parlat amb l'Alberto (Pobre) i també amb el Lucas (Viale) i s'ha d'acabar de veure ben bé com queda tot això. Hem de conèixer les normes del joc abans d'iniciar la partida. De moment, el que sabem és que la Divisió d'Honor serà molt dura. Som un acabat d'ascendir, però també tenim un bagatge en la categoria, però ens podem carregar la motxilla d'objectius que no ens toquin. La permanència és el repte, però també amb ambició i exigència perquè som el Sabadell i hem de voler guanyar cada partit.

Institucionalment, s'ha dit per activa i per passiva que el futbol base és un dels punts clars d'inversió. Esteu notant aquesta aposta?

Vull fer valdre l'aposta que està fent el club. Et dona eines i facilitats per fer el millor projecte possible, també responsabilitat. Tenim molts futbolistes en la base de dades que han estat analitzats a través de l'àrea de captació, que està fent una feina excel·lent. Això ens permet tenir molt controlat tot el futbol base català i afinar al màxim les incorporacions i donar-los les eines perquè es desenvolupin i mantinguin la projecció de futbol professional que els veiem. Agraeixo tots els responsables que ens donin aquesta responsabilitat, també amb el projecte Lino, que ens va servir la temporada passada per posar les primeres bases i que encara tenim en un procés de marge i error que anem veient i millorant. De cara a la pròxima temporada iniciarem el Lino 2.0 que ens permetrà incrementar el nombre de futbolistes i treballar molt més de forma específica amb cadascun d'ells.

L'altre dia, el president va mencionar que també s'estava treballant en altres iniciatives. Pots avançar alguna cosa del que s'està cuinant?

El futbol femení és un dels punts que es vol potenciar i que està creixent molt. Aquest cap de setmana, l'aleví va ser campió de Catalunya, tots els equips estan en màxima categoria, dos més que han jugat Copa Catalunya, la feina que s'està fent és brutal. Un dels principals reptes és dotar de més eines aquesta parcel·la perquè es pugui mantenir aquest creixement i evolucionant en tots els àmbits. Les persones que estan al capdavant continuaran, però els donarem més recursos per potenciar el que tenim. També en el futbol-7 volem fer canvis perquè sigui referent no només a la comarca, també a Catalunya, amb un projecte a mitjà-llarg termini i amb l'Oriol Gutiérrez al capdavant, que coneix la casa i que té moltes aptituds. Volem que la gent de la ciutat, de la comarca i de l'Àrea Metropolitana vegi en el Sabadell un club referent. Això s'ha de refermar en el camp, no ha de quedar en paraules i esperem poder anar assolint i consolidant aquestes màximes categories. Un altre dels punts que estem treballant és la creació d'una metodologia clara al futbol base, amb una base de dades tangibles que puguin permetre seguir i controlar futbolistes, ja ho hem implementat en el futbol-11, ara ho agafarà el femení i s'utilitzarà també en el futbol-7. També hi haurà una coordinació en la preparació física i altres punts que estem treballant per millorar i professionalitzar el club i el futbol base en tots els sentits. Anem fent passes i creixent, però s'ha de fer en un procés que ens permeti solidificar tot el que hem treballat.