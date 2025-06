Tot just 72 hores després de confirmar l'ascens a Primera Federació, el president del club ha volgut sortir a fer balanç de la temporada. Plena d'alts i baixos, però amb final feliç, l'aventura a Segona Federació ha deixat moltes lectures que Morilla-Giner ha volgut explicar i valorar un cop finalitzada l'activitat al terreny de joc. "Penso que sortir a parlar és una obligació i donar la cara ho veig com quelcom que s'ha de fer, és convicció personal", ha iniciat la compareixença.

Pel que fa a la part de major transcendència social, l'esportiva, el president ha valorat "l'objectiu assolit". "S’ha de posar en valor perquè ascendir és molt més difícil del que sembla des de fora. La Segona Federació no s’assembla en res al que era la categoria equivalent fa algunes temporades, hem competit amb projectes molt potents i no és fàcil. Des de la creació de la categoria, només 4 equips han pujat l'any següent de baixar", reflexiona. El president arlequinat també ha enumerat els factors que, considera, han estat clau per aconseguir la fita. Els jugadors que "quan han caigut, s’han aixecat, que han aprofitat els errors i els cops per créixer i fer-se forts com a grup. Hi ha hagut fases de la temporada que el més fàcil era desconnectar-se, i no ho han fet".

També el tècnic, David Movilla, a qui Morilla-Giner ha dedicat unes paraules d'agraïment en euskera. "Per liderar el projecte i aguantar crítiques fins que els resultats han donat la raó". Sobre la seva continuïtat, el màxim mandatari ha explicat que "sé el preu que ha hagut de passar personalment sense que això es notés a nivell de feina. Els números diuen que no estaven sortint les coses i per una persona que creu tant en els processos ha de ser molt dur. Pot ser que no vulgui continuar pagant aquest preu. Estem treballant amb aquest possible escenari i necessitem un entrenador de mitjà i llarg termini".

Pau Morilla ha volgut fer menció de l'estabilitat per "no prémer el botó d'autodestrucció després de dies com el Sant Andreu o el Balears", i ha finalitzat donant les gràcies a l'afició. "Hem tingut més gent que fa un any a la categoria superior. Vam dir 'Ara més que mai' i han estat amb nosaltres. El que tenim ara, en tots els sentits, és un goig". Sobre les línies a seguir, el president no ha volgut avançar gaire informació. "Estem en una fase d’anàlisis. Estem encara eufòrics i cansats de la celebració i ho hem de meditar a poc a poc. Volem fer un projecte ambiciós, però humil perquè la Primera Federació és molt difícil. És una categoria que, fins ara, no ens ha anat bé. Ens hem marcat uns deu dies per decidir".

Viale, durant la compareixença / David Chao

Qui liderarà el projecte esportiu tot indica que serà Lucas Viale, però Morilla-Giner ha confirmat que en aquest sentit tampoc està decidit. "Si depèn de nosaltres, sí, però la decisió encara no està presa pel consell d'administració. Quan passi aquest període de reflexió, que no serà gaire llarg, ho anunciarem". Pel que fa a la plantilla, això sí, un gruix continuarà. "Mantindrem els jugadors que puguin competir. Hem d'entendre que és una divisió diferent. Enguany no comencem de zero, però tampoc tenim l'equip fet. Hi ha un nucli consolidat que no només pot competir a la categoria sinó que també ens assegurarà que no caurà el grup si van mal dades", assegura. Sobre els rumors sorgits cap a les figures de Pau Fernàndez i Javi Morcillo, relacionats amb filials d'equips de Primera, el president ha deixat molt clar que no hi haurà un "cas Altimira". "Tenen interès d'alguns clubs. Si els volen, hauran de passar per caixa. Ara mateix no tenim proposta formal sobre la taula", admet.

D'altra banda, Pau Morilla-Giner també ha passat revista a la part econòmica. "Estem encara en una categoria deficitària, però som, crec, el club amb menys deute. És una línia vermella que no creuarem. Hem passat de vuit milions a 300.000 euros de deute en sis anys. El repte ara és aconseguir ser autosuficients, no dependre de si tenim una propietat bona o dolenta a llarg termini. Per arribar a aquesta autosuficiència necessitem augmentar els socis i aconseguir ingressos addicionals". Bona part d'aquests diners que poden entrar per altres vies arribaran des dels concerts de la pròxima setmana. "El 13 i el 14 tenim una festa de l'ascens a l'amfiteatre del parc de Catalunya, amb Pedro Capó i la festa Flaixbac. Són molt importants per arribar a l’autosuficiència del club en el futur. Cada entrada va directament al club i a la gespa". En aquest sentit, el sabadellenc ha avançat que estan treballant amb altres iniciatives fora del terreny esportiu. "Hem treballat molt per poder arribar a la ciutat i com a club i molt aviat tindreu notícies", assegura.