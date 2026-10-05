El temporal fa estralls al CN Sabadell i obliga a tancar diversos espais de Can Llong: "La piscina exterior estava verda"

El temporal ha fet estralls a la instal·lació del CN Sabadell Can Llong. Hi ha diversos espais que s’han vist afectats per importants inundacions i, per tant, estan tancats per seguretat i manteniment. Les zones que han patit les conseqüències de la pluja amb un impacte més elevat són la piscina i els vestidors exteriors, les pistes de vòlei platja, les de petanca, la zona de CrossFit, la sala de tennis taula, el bar i fins i tot, la recepció principal al C/ Budapest. Els socis i sòcies, han d'accedir al recinte pel C/ Sarajevo o l'Adriana, com a entrades alternatives.
“Estem fent un sobreesforç a tota la instal·lació i amb tot el personal per intentar recuperar els espais que han quedat malmesos», explica el Joan Fàbrega, director general de l’entitat. “Treballem a contrarellotge, portem des de diumenge al matí i tota la nit amb prop d’un centenar de persones”. L’objectiu sempre ha estat mantenir el club obert. “Vam crear un comitè d’emergència per abordar les mesures extraordinàries que havíem de prendre, partint de la base que nosaltres volíem obrir el Club a les sis del matí i que l’afectació pel soci fos la més petita possible”. I així ho han fet, les portes del CNS Can Llong han pogut obrir-se malgrat aquesta situació meteorològica excepcional.
Més que la pluja en si mateixa, el principal problema ha estat l’aigua carregada de fang que ha entrat des de fora, especialment a través del carrer Budapest. “La instal·lació s’ha comportat molt bé. El problema ha vingut per l’aigua que ens ha entrat de l’exterior”, explica Fàbrega.
El fang s’ha colat per diferents rampes i punts d’accés i ha afectat especialment la zona exterior, sobretot la piscina de 50 metres. “Va quedar absolutament verda perquè va caure-hi tot el fang. La gran quantitat de matèria orgànica que ha acabat dins de l’aigua ha obligat a intensificar els treballs de filtratge i cloració”, relata el directiu. “Avui està millor que ahir. L’objectiu seria que demà dimarts, estigués recuperada, però hem d’esperar per veure com evoluciona”. En cas que els treballs s’allarguin, “el pitjor escenari seria haver d’esperar fins dimecres”, segons apunta el Joan. L’afectació també s’ha concentrat a la zona de CrossFit i la sala de tennis taula, on s’està treballant, però encara sense previsió concreta de reobertura, principament, pel material malmès. Pel que fa al vòlei platja, però, l’activitat s’ha vist afectada perquè no es pot accedir a l'exterior.
Un dels problemes menys visibles, però importants, es troba a la sala de màquines. L’entrada d’aigua ha malmès diverses bombes i equipaments tècnics. “Tot i tenir les màquines elevades, el nivell d’aigua ha arribat a aquesta alçada, i això ha trencat diverses bombes i ordinadors”, concreta el director general. El Club ja n'ha demanat de noves, però mentrestant treballa per trobar solucions provisionals.
Tot i les incidències extraordinàries, el director assegura que la resposta dels socis és positiva. “El feedback que hem rebut per part del soci és de comprensió, solidaritat i ànims perquè estem fent coses. Veuen que no estem aturats. Realment ha estat extraordinari, no ens havíem trobat mai en una situació així”, conclou Fàbrega, que remarca que al centre de Montcada la situació és de normalitat. "Es va donar algun petit desperfecte i goteres, però funciona amb normalitat".
La voluntat del CN Sabadell, doncs, és que l’afectació sigui la mínima possible i que les sales i espais afectats a Can Llong es vagin recuperant progressivament a mesura que avancin els treballs.
Altres afectacions
El Camp de Futbol Municipal de la Roureda també ha patit afectacions importants per culpa dels aiguats. Tot i que els partits de la jornada van quedar suspesos per l'alerta vermella, l'activitat al club ha estat constant per ajudar a arreglar els desperfectes. Des de la directiva de l'Atlético Roureda van fer una crida pública a través de les xarxes per buscar voluntaris i així enretirar l'aigua i el fang, que va deixar el camp totalment impracticable.
L'esport passa a segon pla
Donada la complicada situació meteorològica, la majoria dels partits programats pel cap de setmana, es van suspendre o reagendar, com és el cas del CE Sabadell-FC Andorra, que es va acabar disputant diumenge a les 21:00h, quan l'horari previst era dissabte a les 18:30h.
També es van suspendre el Sant Nicolau - CB Vic, l'OAR masculí i femení al Boccaccio contra el Sant Esteve de Palautordera i CBM Elche, respectivament, el CNS futbol sala - Futsal Ibi, que tenia com a escenari el pavelló Nord, l'Horta - CES B de la Lliga Elit. En canvi, si que es van disputar el Ripollet - FS Sabadell Femení, el CNS vòlei - Mediterráneo i el Sosmatic Badalona - CNS Tennis Taula, aquest últim, segons ha pogut saber el Diari, no exempt de polèmica.