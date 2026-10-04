ARA A PORTADA
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Cerdanyola del Vallès Més de 300 dies i 400 positius després: quan tancarem el capítol de la pesta porcina? Marc Béjar Permanyer
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Cerdanyola del Vallès Josep Solé: "Capturar tots els senglars de la zona és l'única manera de tancar l'episodi de la pesta porcina" Marc Béjar Permanyer
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Sabadell "Quan una comunitat s’organitza, és capaç de fer coses enormes": l’Escola Concòrdia es recupera després de les pluges Redacció
Comença la segona part a la Nova Creu Alta, el CE Sabadell - FC Andorra, en directe (0-0)
Esports
Els arlequinats busquen un nou triomf a casa en un duel que s'hauria d'haver disputat ahir dissabte