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Comença la segona part a la Nova Creu Alta, el CE Sabadell - FC Andorra, en directe (0-0)

Esports

Els arlequinats busquen un nou triomf a casa en un duel que s'hauria d'haver disputat ahir dissabte

  • Obolskii, en una acció del joc -
Publicat el 04 d’octubre de 2026 a les 19:30
Actualitzat el 04 d’octubre de 2026 a les 22:11
22:11H

Primers canvis al CES

54'- Poca precissió en aquest inici de la segona meitat i el Centre d'Esports mou fitxa. Marxen Pere Pons i Eneko Aguilar per deixar pas a Miki Codina i Javi López-Pinto.



22:05H

Groga per Marc Domènech

47'- L'exarlequinat ha agafat Ángel Baena i s'ha endut la targeta groga.



22:02H

Comença la segona part

Ha entrat Álex Calvo per Andoni López a l'Andorra.



21:46H

Descans a la Nova Creu Alta

No hi ha hagut afegit al Temple. Continua l'empat a 0 entre CE Sabadell i FC Andorra.



21:45H

Groga per Efe Akman

44'- Acció dura d'Efe sobre Pere Pons, que l'àrbitre ha penaitzat amb groga pel jugador de l'Andorra.



21:43H

Més perill local

42'- Nou córner pel Centre d'Esports que tampoc ha trobat rematador clar.



21:38H

Continua escalfant-se el partit

36'- Després dels crits de 'fora, fora' de la Nova Creu Alta, les tensions continuen en augment. El CES ha picat una nova falta sense rematador, tot i que la pilota ha rondat l'àrea d'Owono.



21:36H

Groga per Andoni

35'- Bona falta pel Centre d'Esports després la falta que ha comès Andoni López sobre Quadri.



21:35H

Groga per Obolskii

34'- La primera del partit és pel davanter rus del CE Sabadell, que marxava sol a la contra, però l'àrbitre li ha xiulat la falta.



21:31H

Falta pel Sabadell

30'- Ton ha picat un lliure directe des de la banda que no ha pogut rematar cap jugador arlequinat.



21:29H

Xut de l'Andorra

28'- Remat sec i potent des de fora de l'àrea d'Andoni López que ha fregat la porteria de Fuoli. 



21:23H

Minuts d'alt voltatge

23'- Puja la intensitat sobre la gespa i, ara per ara, el col·legiat José Luís Guzmán, està aplicant un criteri força permissiu. 



21:18H

Quart servei de cantonada

18'- Quarta cantonada pel Sabadell, que manté la intensitat. L'ha picat Ton Ripoll sense rematador i l'àrbitre ha xiulat falta en atac.



21:16H

Domini clar del Centre d'Esports i nou córner

15'- Quart d'hora de joc i els de Ferran Costa estan mostrant una versió molt solvent i dominant, especialment gràcies a la pressió. El tercer córner local ha culminat en una segona jugada que ha rematat Eneko fora.



21:09H

Segona pel CES

8'- Bona recuperació a l'àrea de Joel Priego que ell mateix ha definit, però ha aturat Owono.



21:07H

Primera ocasió per Obolskii

5'- Quadri ha forçat un córner en una gran acció individual que ha rematat Obolskii i un defensa l'ha enviat a la cantonada de nou. El segon córner ha acabat en porteria pels visitants.



21:00H

Comença el partit



20:59H

Minut de silenci

Minut de silenci en memòria de Josep Maria Sabaté, soci i exdirectiu estretament vinculat al futbol base arlequinat.



20:57H

Sona l'himne al Temple

Ja tenim els 22 protagonistes sobre el camp, moment de fotografies i sorteig inicial.



20:49H

Jugadors a vestidors

La Nova Creu Alta continua omplint-se i els jugadors ja han marxat cap a vestidors. Falten 10 minuts per començar el partit.



20:33H

Els jugadors ja escalfen

A falta de mitja hora perquè comenci aquest duel, els jugadors ja són sobre la gespa de la Nova Creu Alta. Tot a punt en la data alternativa del CE Sabadell-Andorra després de la suspensió per pluges.



20:02H

Alineacions confirmades

En una hora arrenca el duel i tots dos equips ja han confirmat les seves alineacions.

El CE Sabadell surt amb Fuoli, Ripoll, Edgar González, Óscar Sanz, Eneko Aguilar, Urri, Quadri, Pere Pons, Baena, Priego i Obolskii. Cauen de l'equip titular respecte a l'última jornada Català, Codina i Gastón.

L'Andorra, per la seva banda, treu d'inici Owono, Bomba, Efe Akman, Marc Domènech, Lautaro, Sergio Molina, Jordi Cano, Carrique, Andoni López, Moro Sidibé i Diego Alende.



19:40H

Tot el que cap saber

Llegeix la prèvia del Diari de Sabadell per al duel entre arlequinats i andorrans:

 



19:37H

Com arriben els equips?

El Centre d'Esports afronta el duel amb dotze punts, després d'empatar a Balaídos davant del Celta Fortuna en l'última jornada. A casa, els de Ferran Costa encara no han deixat escapar cap punt. En l'últim partit com a locals van guanyar el Real Oviedo (3-1) i anteriorment s'havien imposat al Córdoba (3-2) i l'Almería (1-0).

L'Andorra, per la seva banda, té sis punts. Va guanyar la primera jornada amb una gran golejada davant del Ceuta (5-1) i després va encadenar fins a cinc derrotes consecutives. La setmana passada, el conjunt tricolor va trencar la mala dinàmica amb un triomf al camp del Granada (2-3). El seu golejador és l'ex de l'Europa, Jordi Cano, autor d'un doblet a Los Cármenes la jornada anterior i de quatre dianes en el que portem de lliga.



19:30H

En hora i mitja roda la pilota

El partit entre el CE Sabadell i l'Andorra, que en un inici estava previst per ahir dissabte a les 18:30 h i va ser suspès per l'alerta meteorològica, es disputa a la Nova Creu Alta a partir de les 21 h.

Els arlequinats busquen la quarta victòria del curs a la Lliga Hypermotion com a locals.



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