Ferran Costa: "Ens ha faltat el gol, però hem fet un partit que ens defineix com a equip"

Segon empat consecutiu per al Centre d'Esports, que no va trobar el camí del gol tot i ser força superior a l'Andorra en tot moment (0-0). "L'únic que ens ha faltat és el gol. Hem aconseguit que un equip que feia una mitjana de disset rematades per partit no ens hagi generat cap situació de perill, han fet gairebé 200 passades menys de les que estaven fent fins ara, han recuperat molt lluny de la porteria i han fet moltes menys passades de les que fan en zona d'atac. Com deia, penso que ens ha faltat el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip", deia Ferran Costa després del duel.
El tècnic va presentar un onze amb tres novetats respecte a l'últim partit, amb les entrades d'Eneko Aguilar, Nikolai Obolskii i Ángel Baena. "Entenia que havíem de modificar algunes coses pel perfil de partit que volíem, per com està treballant la gent, però l'onze no és una cosa fixa. Compto amb tots els jugadors que tenim i un cop més la gent que ha acabat el partit ha estat molt bé també", reconeixia. Tot plegat en un duel que va ser força travat, amb moltes disputes i un Andorra força irreconeixible amb el que havia fet fins ara, sobretot per estil. "Ja van ser més directes i pràctics la setmana passada, per l'alineació crec que volien recuperar l'estil, però els hem portat a tornar a fer el mateix tipus de partit que en la jornada anterior", analitzava el tècnic.
Com a nota especialment positiva, l'equip va deixar la porteria a zero després de quatre partits. Els arlequinats, a més, no van concedir cap situació de perill a un equip especialment ofensiu com l'Andorra. Diego Fuoli va ser gairebé un espectador més. "No recordo cap intervenció del Diego ni cap situació clara de perill. Evidentment, per a un equip que tenia aquestes dades ofensives, deixar-los tan lluny del que és habitual, penso que diu que els nostres jugadors han fet moltes coses bé. Estic content perquè l'equip és estable, està treballant bé en el dia a dia, estem alimentant el nostre estil setmana rere setmana, buscant la millora des de l'estabilitat", afirmava.
Primers punts que volen aquest any de la Nova Creu Alta, després de tres victòries consecutives, però sensacions positives. "Tindrem partits més brillants, amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona", assegurava Costa. La pròxima setmana, un nou repte a domicili a l'Alfonso Murube de la AD Ceuta. El repte: aconseguir el primer triomf de la temporada a domicili.