El CE Sabadell no troba el camí del gol i s'ha de conformar amb un punt davant de l'Andorra

Els primers punts que volen de la Nova Creu Alta aquesta temporada. El CE Sabadell no ha passat de l'empat davant d'un inofensiu Andorra (0-0) en un partit en què els arlequinats han estat molt més intensos i incisius, però no han trobat el camí per anotar el gol del triomf. Continuen sumant els de Ferran Costa que tenen tretze punts i es mantenen en la zona mitjana alta de la classificació de la Lliga Hypermotion.
Costa ha presentat un onze amb fins a tres novetats respecte a l'últim partit, però especialment significatives. José Català, Miki Codina i Gastón Valles s'han quedat a la banqueta per deixar el seu lloc a Eneko Aguilar, Ángel Baena i Nikolai Obolskii, que s'estrenava com a titular. El tècnic ha redibuixat l'equip amb Edgar González i Óscar Sanz amb els perfils canviats a l'eix de la defensa, a la dreta i al mig, respectivament, i amb Aguilar com a central esquerrà i Baena al carril.
El duel ha començat amb ritme. La pressió del Centre d'Esports ha estat molt intensa des del primer minut i l'Andorra ha estat especialment incòmode en sortida de pilota, una de les seves grans virtuts. Obolskii ha signat el primer avís del partit amb una rematada des de l'interior de l'àrea que ha sortit desviada després de tocar en un defensor. Poc després, Joel Priego ha tingut la millor del primer temps amb una recuperació dins l'àrea en què s'ha precipitat a la finalització i ha pogut aturar Jesús Owono sota pals.
Els arlequinats han sortit molt bé davant d'un conjunt tricolor que només ha amenaçat amb alguna internada de Moro Sidibe. A l'altra banda del camp, les arribades han estat contínues, tot i que sense grans ocasions més enllà d'alguna acció de perill en estratègia. L'enfrontament també s'ha anat escalfant amb el pas dels minuts. La permissivitat de l'àrbitre ha anat desesperant la Nova Creu Alta en un partit de gran intensitat i moltes disputes a tots dos equips. Sense moviment en el marcador s'ha arribat al descans.
A la represa, s'ha mantingut la intensitat, però ha baixat lleugerament el ritme. Les oportunitats han arribat amb comptagotes i Costa ha mogut ràpidament la banqueta amb l'entrada de López-Pinto i Miki Codina per Eneko i Pere Pons. Poc després, precisament Codina ha arribat a línia de fons amb claredat i, al segon pal, Baena ha rematat alt amb tot a favor en una acció que ha estat anul·lada per un fora de joc previ. A l'hora de joc, el Centre d'Esports ha mostrat la seva intenció d'anar a totes amb un doble canvi molt ofensiu: Yanis Rahmani i Alain Ribeiro han substituït Obolskii i Ripoll, amb Baena passant a ocupar el carril dret.
Ha tingut el primer en diverses ocasions el conjunt arlequinat. López-Pinto ha provat des de la frontal amb un xut amb rosca que ha fregat el travesser i també Óscar Sanz s'ha acostat amb una rematada que ha picat en un defensor i ha marxat alta. En el tram final, Costa ha esgotat finestres amb l'entrada de Catalá per Sanz. Ha reclamat un penal per mans l'equip i l'afició, i ja en el descompte, Owono ha salvat els seus amb un gran peu a una rematada de Codina des de l'interior de l'àrea. Ho ha intentat el Sabadell que s'ha hagut de conformar amb un punt tot i la insistència. La pròxima setmana, visita al Ceuta.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Rahmani, m. 64), Edgar González, Óscar Sanz (Catalá, m. 78), Eneko Aguilar (Codina, m. 54), Urri, Quadri, Pere Pons (López-Pinto, m. 54), Baena, Priego i Obolskii (Alain Ribeiro, m. 64).
FC Andorra: Owono, Bomba, Efe Akman (Solozabal, m. 67), Marc Domènech, Lautaro (Quintana, m. 67), Sergio Molina, Jordi Cano (Lautaro, m. 84), Carrique, Andoni López (Álex Calvo, m. 46), Moro Sidibé (Hugo López, m. 70) i Diego Alende.
Àrbitre: José Luis Guzmán (comitè andalús). Grogues: Obolskii, Priego; Andoni, Akman, Domènech, Cano, Alende.
Incidències: 7.672 espectadors a la Nova Creu Alta. S'ha guardat un minut de silenci per Josep Maria Sabaté abans de l'inici.