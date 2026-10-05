El CE Sabadell ja coneix el seu primer rival a la Copa del Rei

Comença el camí del Centre d'Esports a la Copa del Rei. Els arlequinats ja coneixen el primer escull en la seva participació a la competició del K.O. després del sorteig realitzat a Las Rozas aquest dilluns al migdia. Com a equip de Segona Divisió, el Sabadell, pel criteri de divisió de zones de la RFEF, tenia moltes possibilitats de ser aparellat amb un club de Tercera Federació, però serà l'únic de la Hypermotion de l'àrea geogràfica que jugarà contra un Segona Federació: els de Ferran Costa es desplaçaran fins a l'estadi de Santa Ana, a l'Aragó, per a enfrontar-se a l'Utebo FC la setmana del 27, 28 i 29 d'octubre.
El conjunt de Saragossa competeix actualment al grup 2 de la quarta categoria del futbol estatal, el mateix dels equips catalans. Els aragonesos es troben molt consolidats a la Segona Federació, en què acumulen cinc temporades de forma consecutiva. Com a curiositat, en totes les seves participacions han aconseguit classificar-se per al play-off d'ascens, sempre ocupant la quarta posició de la lliga, i caient en la primera ronda. Enguany han començat l'any amb més dubtes i sumen sis punts, amb una victòria, tres empats i una derrota en cinc jornades. Ja s'han enfrontat a clubs coneguts pel Centre d'Esports com el Reus o l'Olot en aquest inici de competició.
La temporada passada, el conjunt arlequinat va superar una eliminatòria de la competició després de guanyar el Poblense (1-2) a domicili amb un gol de Javi López-Pinto a la pròrroga. En la segona ronda, van caure contra el Deportivo d'Antonio Hidalgo a la Nova Creu Alta (0-2). Ara, una nova aventura copera per al Centre d'Esports. "Que ens diguin rival, dia i hora que allà hi serem per competir com sempre", avisava el tècnic en la roda de premsa després del duel amb l'Andorra de diumenge. Doncs serà a l'Aragó, la primera parada de la Copa del Rei.