El gran primer any de vida del sènior masculí del Creu Alta Bàsquet

El Creu Alta Sabadell Bàsquet es troba en un moment de creixement. Després de complir els 25 anys de vida, l'entitat va apostar per un dels comptes pendents d'aquest quart de segle: la creació d'equips sènior per donar sortida a la gran escola base un cop s'acaba l'etapa de formació. Pel que fa al masculí, la temporada ha estat excel·lent. "Hem aconseguit l’ascens i el subcampionat territorial. A l’inici de la temporada teníem l’objectiu de preparar l’equip, però també de cohesionar-los perquè la plantilla era totalment nova i molts jugadors mai havien jugat junts. El rendiment va anar 'in crescendo' i vam assolir el campionat i corresponent ascens amb molt bons números: millor atac i millor defensa i millor balanç de victòries-derrotes de la categoria", analitza Cristóbal Lindo, entrenador.

Els arlequinats van tancar la temporada a Segona Territorial concedint només una derrota i, amb l'ascens a la butxaca, van ser els encarregats d'organitzar la final a 4 de la categoria, fa un parell de setmanes. Tot el club es va bolcar i l'ambient a Can Balsach va ser el de les grans ocasions. "Vam veure el pavelló ple com feia anys que no passava. L’ambient va ser espectacular. Estem tan agraïts a la nostra afició que només tenim ganes de fer-ho millor com a club. Ara que hem acabat la temporada i les emocions s’han estabilitzat, mirem enrere i valorem el treball fet. Ens sentim molt satisfets", admet el tècnic.

A la pista, el Creu Alta es va quedar a les portes de tancar l'any somniat. Després d'imposar-se a l'AE Bellsport a les semifinals (60-64), els creualtencs no van tenir opcions en la gran final contra el Bàsquet PB9 (68-51). "Hi havia molta il·lusió d’aconseguir ser campions davant de la nostra afició, que va estar increïble. Sentim que estem en deute amb ells. S’ho mereixen tot. Les emocions van ser molt intenses i per guanyar finals d’aquest tipus també cal experiència i control emocional. Vam perdre la final, però els jugadors han guanyat en maduresa. Aquest equip seguirà treballant per aconseguir donar les alegries que aquest club i afició mereixen", assegura Lindo.

El femení, per la seva banda, es va estrenar amb una bona cinquena posició. Tirant la vista enrere, l'aposta pels sèniors ha estat un encert. "L’objectiu principal neix de la necessitat que la base del club tingui un equip referent, una imatge que representi l’esperit del Creu Alta. Volem que vegin que hi ha continuïtat dins del club, que els camins que comencen des de la formació els poden portar, amb esforç i dedicació, fins al primer equip. La creació d’aquests dos equips sèniors també ens ha permès generar un espai comú per a tothom, sent una peça clau per a la cohesió de club, per fomentar el sentiment de pertinença i per fer créixer la identitat", afirma. Ara, els reptes són continuar consolidant aquests equips, créixer i millor l'estructura del club i sobretot "continuar treballant amb il·lusió i compromís".