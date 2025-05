El CN Sabadell busca la fita a Santa coloma

Els nedadors hauran de guanyar per quatre gols el filial d'Industrias Santa Coloma per mantenir viu el somni de l'ascens

La derrota per 1-4 al pavelló del Nord va deixar l’eliminatòria pràcticament vista per a sentència. De fet, fins i tot es podria dir que el duel a Santa Coloma (dissabte, 18 h) és un tràmit. El CN Sabadell, no obstant això, anirà a guanyar contra el filial d’Industrias i a intentar ajustar el marcador de l’eliminatòria. “El resultat de l’anada no canvia en res el plantejament. La idea era anar a Santa Coloma a guanyar i així afrontem el duel. L’única diferència és que necessitarem un marcador més ampli”, admet Jordi Marín.

Al pavelló del Nord, els sabadellencs no van estar al seu millor nivell i van caure per tercer cop aquesta temporada davant del filial colomenc. "Sembla que ens tenen presa la mesura. Són un gran equip, però algun dia haurem de trencar la ratxa i esperem que sigui el dissabte", afirma el tècnic. En el duel d'anada, els visitants van ser superiors al primer temps i els nedadors van millorar al segon, però van pecar de manca d'efectivitat a la zona ofensiva. "No va ser un bon partit. Ens van pressionar bé i els va sortir un gran enfrontament. Tampoc vam saber aprofitar els nostres moments i, en duels així, és clau".

Ara, l’equip haurà de guanyar de quatre gols si vol mantenir viu el somni de l’ascens.“Hem d'anar pas a pas. No podem pensar a guanyar de quatre gols abans d'anar guanyant. El primer és poder-nos posar per davant i, a partir d'aquí, a poc a poc anar complint els petits objectius dins el mateix partit”. En cas de victòria nedadora per tres gols, l'eliminatòria aniria a la pròrroga i, arribats al cas, si continués l'empat global passaria Industrias per la millor classificació a la lliga. Falta confirmar si Jordi Marín podrà comptar amb dues peces clau: Raúl Martín i Alex Llamas que van acabar l'anada amb problemes físics.