L'OAR haurà de renunciar a la plaça a Or

Si no hi ha un gir radical dels esdeveniments, les gracienques no podran assumir el cost de la categoria

L'equip femení de l'OAR Gràcia va tancar una etapa gloriosa amb l'anhelat ascens a la Divisió d'Honor Or. Després de dos intents fallits, les gracienques van acabar segones de les fases, ocupant una de les places per pujar de categoria. No obstant això, el que era un secret a veus s'ha pogut confirmar hores després del triomf: hauran de renunciar a la plaça. "Que l'ascens es pugui assumir és inviable ara mateix. Necessitem uns 150.000 euros que no tenim. Totes les nostres jugadores són amateurs i, a Or, hem de tenir obligatòriament sis contractes professionals. A això cal sumar els desplaçaments, arbitratges... surten uns números que fan por", ha explicat el president Salvador Gomis.

Les jugadores i equip tècnic eren conscients de la situació. De fet, després dels últims èxits, el club havia estat treballant per posar-hi solució, però no ha estat possible trobart un finançament. "Tots sabíem que l'objectiu era quedar campiones, però que el club no podria assumir un ascens de categoria econòmicament. Portem treballant des d'inici de temporada perquè veiem que era molt possible d'aconseguir-ho a la pista, però un ha de ser conscient de fins a on pot arribar i estem molt orgullosos", afirma. Sobre un possible suport institucional, Gomis ha deixat clar que no és una opció real. "L'Ajuntament està al corrent de tota la situació des d'inici de temporada. També hem parlat amb la Generalitat i cadascú fa el que pot. Estem agraïts pel suport, però no els posarem la responsabilitat de pagar-nos un ascens".

D'aquesta manera, si en els pròxims dies no hi ha un gir radical dels esdeveniments, l'OAR haurà de renunciar a la plaça que esportivament s'ha guanyat i tornar a competir a Plata. De fet, la sortida de l'entrenadora Carol Carmona i algunes jugadores importants com Janna Sobrepera fa pensar en un canvi de cicle i d'aspiracions. "Tenim jugadores a la base que poden fer el salt. Potser ens toca viure un parell d'anys de fer una passa enrere, però pel club que som no té sentit fitxar jugadores i no donar oportunitats a casa", assegura Gomis.