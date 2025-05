Victòria i ascens històric de l'OAR Gràcia

L'OAR arrencava el seu partit conscient que només valia el triomf. L'ensopegada d'ahir i la victòria del Lleida en el primer duel de la jornada obligava les de Carol Carmona a fer els deures davant de l'amfitrió, que també es jugava l'ascens. En una demostració de maduresa i saber competir, l'equip gracienc ha aconseguit l'històric triomf que els hi dona la segona plaça per pujar a la Divisió d'Honor Or.

Des de l'inici el partit ha estat molt igualat. En els compassos inicials, ambdós equips han aconseguit rendes curtes en el marcador, amb petits parcials a banda i banda. El primer +2 per a l'equip blanc-i-verd ha estat en els primers minuts amb dues dianes de Berta Prat i una de Maria Fernández (3-5). Les locals han pogut igualar ràpidament, però un 0-3 de parcial ha servit les gracienques per començar a obrir una petita diferència. A l'equador, les aragoneses han respost i han tornat a igualar forces, però abans del descans ha accelerat l'OAR amb Prat, Janna Sobrepera o Emma Serna com a principals canoneres fins al 15-19 al pas per vestidors.

La renda ha posat nervioses les amfitriones, també conscients que amb una ensopegada es quedaven fora de la zona d'ascens. De totes maneres, no han sortit malament a la represa les saragossanes que han aconseguit ajustar el marcador per moments. No obstant això, les gracienques han fet el paper de veteranes. A cada cop o petit parcial, han anat responent. Fins i tot després del 24-26 a l'equador, quan un parcial de 0-2 ha començat a decantar la balança. Amb els quatre gols de marge, l'OAR ha anat jugant amb el temps i el marcador. Defensant i colpejant quan tocava fins a certificar el triomf amb una diana de Maria Fernández abans del definitiu 30-32.

Un històric triomf que serveix per assolir la fita de l'ascens. Les terceres fases, definitivament, han estat les bones. S'acaba una etapa gloriosa a l'OAR, però en comença una altra, sense Carol Carmona al capdavant. Un cop consumat l'ascens, falta veure la viabilitat econòmica del club per competir a la categoria. Hi haurà temps per analitzar. De moment, hora de celebrar una culminació a una època daurada a l'equip femení de l'entitat gracienca.