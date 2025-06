Quatre medalles més per a Txell Ferré a la Superfinal de la World Cup: "la temporada és immillorable"

La temporada de Txell Ferré continua sent d'excel·lent. La manresana del CN Sabadell, en aquesta ocasió, va pujar al podi en quatre ocasions en la seva participació en la darrera prova d'enguany de la World Cup: la Superfinal disputada a Xi'an (Xina). Ferré es va penjar dues plates i dos bronzes i l'equip estatal va finalitzar en primer lloc en la suma de totes les proves de la competició. "Sí que és veritat que veníem de l’Europeu, que ja era molt important per agafar ritme i confiança, però aquesta Superfinal ha estat la primera competició de l'any amb la Xina i, realment, ens ha anat bé per veure on estem i on estan elles", explica.

En el duet mixt, consolidada ja amb la també nedadora artística de 18 anys, Lillou Lluis Valette, es va penjar el bronze, amb una puntuació de 277.8075. Per sobre van quedar la parella japonesa, formada per Moe Higa i Tomoka Sato (281.4309) i la xinesa, amb Xu Hulyan i Yanjun Lin (289.6150). "A principi d'any no m'imaginava que ens donessin aquesta responsabilitat, som del mateix any i ens ho agafem com una oportunitat. Volem aprofitar per treure el millor rendiment i continuar aprenent", admet. La resta de medalles van arribar en les tres rutines per equips. A l'acrobàtica, el conjunt espanyol va ser segon, amb 219.2574. Per sobre de Mèxic (209.2038) i per sota de la Xina (233.0430). Aquest resultat, a més, serveix a les d'Andrea Fuentes per treure's l'espineta de l'agredolç bronze obtingut a l'Europeu, fa poc més d'una setmana, per una acrobàcia mal declarada que va deixar l'equip sense opcions de pujar al més alt del calaix.

En la rutina tècnica, les espanyoles van repetir plata amb 276.1408, molt a prop de l'or que va ser per a les xineses (277.2258). Les japoneses van tancar el podi amb el tercer lloc (262.5166). Per últim, en la lliure, l'equip estatal va sumar un altre bronze (308.4859), aquesta vegada per sota del Japó, segon (310.0788), i, novament de les amfitriones, que van ser les grans vencedores de la Superfinal (324.3538) i es confirmen com a gran rival a batre en el Mundial de Singapur.

Precisament aquesta cita és l'última d'alt nivell abans de la competició més important de l'any, un Mundial que pot ser el colofó a una gran temporada per a l'equip espanyol. Txell Ferré, des que va començar el 2025, i, per tant, el cicle olímpic, ja s'ha penjat vuit ors, cinc plates i tres bronzes entre proves de la World Cup i l'Europeu de Funchal. "Normalment, l'any després dels Jocs acostuma a ser més tranquil, però estem tenint moltes competicions. Estem molt contentes i amb molta confiança per com està anant la temporada i, realment, no hem pogut signar una millor entrada de cicle". El pròxim mes intentarà posar la cirereta a Singapur. "L'objectiu ha de ser continuar millorant en les execucions i la sincro. Volem lluitar per aconseguir medalla a cada prova, que les fem totes i això té molt mèrit. Crec que si fem el que hem estat treballant fins ara, es veurà reflectit a l'aigua. Estic tranquil·la perquè dins l'equip confiem molt totes", assegura.