Furor per la temporada de piscines a Sabadell: "Hi vaig des de ben petita i ara, amb els nets"

Els primers banyistes de la temporada de piscines a Sabadell ja han pogut començar a gaudir de quatre dels cinc equipaments dels quals disposa l’Ajuntament de Sabadell per afrontar l’estiu de la millor manera possible i combatre la forta calor que s’instal·larà a la ciutat durant, com a mínim, el juliol i l’agost, tot i que aquests dies ja s’està deixant veure amb força.

Milers de persones passen per totes les piscines municipals des que obren, el passat 6 de juny la primera, fins que tanquen, el pròxim 11 de setembre la darrera, encara que alguns usuaris asseguren que allargarien tant la temporada de piscines com l’horari d’obertura. De totes maneres, la ciutat compta amb més de tres mesos sencers de piscines municipals obertes al públic i és una forma que tenen les famílies de passar els matins i tardes d’estiu. “Vinc a Can Marcet des que era petita i, ara, ho faig amb els nets, també”, explica la Dolors, usuària recurrent de la piscina municipal de Can Marcet, que afegeix que “la piscina continua igual, però ha canviat la gent, sobretot”.

Usuaris a la piscina de Can Marcet

Juanma Peláez

“Han de canviar coses”

Tot i la valoració que tenen les piscines públiques, positives, generalment, alguns banyistes que hi assisteixen es queixen dels comportaments incívics d’alguns usuaris, principalment cap al tard. “De vegades els joves es tiren a la piscina amb nens allà, però qualsevol els diu alguna cosa perquè, a sobre, es reboten”, diu la Soledad, usuària de la Piscina de l’Olímpia. Tot i que l’ambient és tranquil i els problemes són minoritaris, “com a totes les piscines hi passen coses i hi ha altercats, però no és una situació greu”, exposen la María José i la Nerea, mare i filla que van “sovint” a la piscina del barri de la Concòrdia. “S’hi està bé i t’hi pots banyar tranquil·lament”, conclouen totes dues.

Finalment, alguns usuaris reclamen millores a les instal·lacions, com que hi hagi “més arbres que facin ombra”, “piscines amb més accessibilitat per a tothom” o “més bancs” per fer l’estada més senzilla a les persones més grans. Tot i això, el balanç general és positiu i, per a molts, és un recurs que fan servir assíduament.

Usuaris a la piscina de l'Olímpia

David Chao

Calendari i horari de les piscines municipals de Sabadell

Can Marcet: Situada al barri de Gràcia, és la primera que va obrir, el passat divendres 6 de juny. Està oberta, com totes, cada dia de 10 h a 19:30 h, fins al pròxim dijous 11 de setembre de 2025, i acull centenars d’usuaris cada setmana. Alguns reclamen “més arbres i més bancs”, però és un equipament molt estimat pels ciutadans de Sabadell i així ho demostren omplint-la de gom a gom cada dia.

Olímpia: És, juntament amb la piscina de Can Marcet, el primer equipament de la ciutat que va obrir aquest any i el darrer que tancarà. 98 dies de piscina oberta al públic, també amb una gran afluència des de la seva obertura i, històricament, una de les més concorregudes de la ciutat. Bona valoració general, “tranquil·litat” i una solució per als veïns de la Creu Alta i la Concòrdia, principalment, encara que s’hi apropin centenars de persones d’altres punts de la ciutat.

Campoamor: La Piscina Municipal de Sabadell Sud va obrir les portes divendres passat, dia 13 de juny, i les tancarà el pròxim dilluns dia 8 de setembre. Ressenyes molt positives de l’equipament i un recurs per a molts usuaris que prefereixen aquesta piscina per davant de la multitud de La Bassa.

Parc del Nord: Situada al barri de Ca n’Oriac la piscina compta amb el mateix calendari que la de Campoamor: des del divendres 13 de juny fins al dilluns 8 de setembre. Una solució senzilla per als sabadellencs que viuen al Nord i amb un gran reconeixement ciutadà.

La Bassa: Serà la darrera a obrir i la primera a tancar: oberta des del dijous 19 de juny fins al diumenge 31 d’agost. És la piscina més gran de Sabadell i és un atractiu per a molts visitants que hi volen anar. Després d’un període de manteniment, ja està llesta per l’estiu.