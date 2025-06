Els concerts de Festa Major seguiran a l’Eix Macià

Els concerts de la Festa Major d’enguany se celebraran a l’Eix Macià, tal com ha anat succeïnt en els darrers anys. El Govern ho ha confirmat després que el grup municipal de Sabadell En Comú Podem suggerís a l’executiu traslladar-los a l’amfiteatre del parc de Catalunya.

Des dels comuns, el seu portaveu, Joan Mena, defensa que “garantir la seguretat de tothom és imprescindible i això passa per una avaluació de les alternatives”, per la qual cosa insisteix que l’amfiteatre és millor que l’Eix Macià, un cop s’ha consolidat com a espai de referència musical per als festivals Embassa’t i Observa. Mena recorda que l’any passat el principal concert, de Juan Magán, va aplegar més de 30.000 persones “en un lloc no habilitat per acollir aquest volum de persones i es van viure, per part de molts veïns i veïnes de la ciutat, situacions d’angoixa amb la dificultat per fer actuació mèdica o intervenció policial òptimaen aquest espai”.

En canvi, fonts municipals asseguren que “s’han fet les valoracions corresponents d’espais, requeriments de seguretat i s’ha considerat que la millor decisió es mantenir els concerts a Eix Macià”.

Bateria de preguntes

Sabadell En Comú Podem ha fet arribar una bateria de preguntes al Govern en les quals li demana explicacions del motiu pel qual ha descartat un escenari més ampli per a concerts massius com podria ser l’amfiteatre del parc de Catalunya i si s’han valorat altres opcions.

També es pregunten “quines mesures es prendran per evitar les situacions complicades que es van viure en determinats concerts de l’any passat” i si es preveu convocar una comissió informativa o una Junta de Portaveus per avaluar aquesta situació i les possibles alternatives. Les mateixes fonts municipals detallen que les respostes a aquestes preguntes es respondran en els pròxims dies.

L’any passat, en el concert del cap de cartell, Juan Magán, l’Eix Macià va quedar totalment ple de gent que va assistir a l’esdeveniment. Com és habitual, per aquest any la preparació de la gran festa de la ciutat ja està en marxa i en les pròximes setmanes es donaran a conèixer tots els detalls, tant la il·lustració del cartell com els artistes convidats. Aquest cop, la festa major se celebrarà del 5 al 8 de setembre.