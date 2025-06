Dos ors, una plata i un bronze per a Txell Ferré a l'Europeu de Funchal

L'espectacular inici de temporada de l'equip espanyol de natació artística ha continuat en la celebració de l'Europeu. La del CN Sabadell, Txel Ferré, s'ha penjat fins a quatre medalles en la cita continental de Funchal que s'ha disputat aquesta setmana. La delegació de la RFEN, marxarà de l'illa portuguesa amb un total de deu metalls, pujant al podi en totes les disciplines.

Pel que fa a la manresana, la seva experiència a la competició va començar amb una plata en el duet tècnic, juntament amb Lillou Lluis Valette, en una parella que enguany s'està consolidant en les posicions capdavanteres de totes les classificacions. Les dues joves nedadores van aconseguir una puntuació de 282.1017, quedant-se lluny de l'or de la parella austríaca, formada per Anna-Maria i Eirini Marina Alexandri (301.88). França va tancar el podi amb 277.1442 punts.

La manresana, celebrant la puntuació del duet tècnic / RFEN

En les rutines per equips van arribar els tres altres metalls de Ferré. En la tècnica, el combinat estatal va ser or, quedant molt per sobre de les seves perseguidores (290.3810). Ucraïna (266.2233) i França (265.7233) van completar les tres primeres posicions. A la lliure, les espanyoles van repetir èxit amb una solvència aclaparadora i una puntuació de 320.1147. Molt lluny, Itàlia (277.7194) i Israel (223.7710) van ser plata i bronze. En aquesta prova només participaven quatre països. L'Europeu va finalitzar aquest dijous amb la rutina acrobàtica, en què l'equip estatal va repetir podi, però es va haver de conformar amb el bronze. Una penalització en la based mark de les d'Andrea Fuentes les va relegar a una posició que podria haver estat més alta. En qualsevol cas, amb una puntuació de 202.6892, es van quedar a tocar del segon lloc d'Ucraïna (202.7965) i a prop també de les campiones, Itàlia (208.4609).

L'equip espanyol, amb un dels ors europeus / RFEN

D'aquesta manera, tant Txell Ferré com la resta de l'equip estatal consoliden el gran inici de cicle olímpic i ja es preparen per a la penúltima gran prova de la temporada: la Superfinal de la World Cup que se celebra la pròxima setmana (13-15 de juny) a la Xina. Després de les diverses proves disputades, les nedadores artístiques espanyoles són les que millors resultats han tret. Ara, buscaran confirmar-ho a Xi'an abans del Mundial de Singapur del pròxim mes.